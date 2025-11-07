На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
WADA направило письмо о взыскании средств с Валиевой

WADA направило письмо о взыскании средств с российской фигуристки Валиевой
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило письмо представителям российской фигуристки Камилы Валиевой о взыскании с нее денежных средств в качестве компенсации за судебное решение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Наш адвокат отправил письмо представителям спортсменки с просьбой взыскать с нее средства в соответствии с решением суда», — заявили в WADA.

Валиева должна выплатить около 700 тысяч рублей Федеральному суду Швейцарии, а также компенсации Международному союзу конькобежцев (ISU) и WADA (по 800 тысяч рублей).

Также Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство защиты российской фигуристки Камилы Валиевой об отмене или повторном рассмотрении решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку.

Ранее российский тренер дал совет Валиевой.

