«Мы никогда не узнаем правду»: фигуристы-чемпионы из США обратились к Валиевой

Американские фигуристы, олимпийские чемпионы Мэдисон Чок и Эван Бейтс в интервью Fox News обратились к российской фигуристке Камиле Валиевой, дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил.

«Я знаю, насколько тяжело быть элитным спортсменом, даже будучи взрослым, когда тебе 36 лет. И я думаю, что ко всем людям нужно проявлять милосердие. Мы никогда не узнаем всю правду об этой ситуации. Я не знаю, что ей сказать», — заявил Бейтс.

«А я бы просто пожелала ей всего хорошего. Я думаю, жизнь коротка. И в конце концов, все мы люди, которые проходят через жизненный опыт плечом к плечу», — добавила Чок.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве WADA, требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

30 октября 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство защиты Валиевой об отмене или повторном рассмотрении решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил. Теперь спортсменка обязана выплатить 2,3 млн рублей в качестве компенсации за рассмотрение своего допингового дела.

