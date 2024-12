Единогласное решение: Усик и во втором бою был сильнее Фьюри

Безоговорочная победа

Александр Усик победил в первом бою британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира. Это была 22-я победа 37-летнего украинца, до сих пор не знавшего поражений на профессиональном ринге.

Фьюри младше на год, но на его счету 34 победы при одной ничьей с американцем Деонтеем Уайлдером в далеком 2018 году, которого потом разбил, дважды нокаутировав. Собственно, весеннее поражение от Усика было первым в карьере Цыганского короля, и теперь он хотел реванша. Правда, боксер из Симферополя был безоговорочным фаворитом, имея преимущество и в скорости, и в технике.

Как и вечер бокса в мае, вторая встреча главных супертяжеловесов мира прошла в Эр-Рияде. Kingdom Arena снова распахнула двери для звездного бокса и подарила яркое шоу.

Сначала было мощное барабанное соло под нетленную Eye of the Tiger из «Рокки», за этим последовало графическое представление, ну а после слово взял самый знаменитый ринг-анонсер мира Майкл Баффер, естественно, произнесший среди прочего свою легендарную фразу: «Let's get ready to rumble».

После этого на ринге появились боксеры, и поединок начался. Сложно сказать, оправдал ли он ожидания. С точки зрения зрелищности это точно не был самый захватывающий поединок в истории. Боксеры не трусили и не бегали друг от друга, но и не пытались нокаутировать соперника любой ценой.

Впрочем, и такого, как весной, когда Фьюри откровенно выживал в восьмом и девятом раундах, в этот раз тоже не было. Британец оказался гораздо лучше готов к поединку физически. Проблема в том, что это в сравнении с самим собой полугодичной давности. А вот Усик так и остался быстрее и резче.

Бой был вязким, но именно украинский боксер вел его, забирал центр, выбрасывал больше ударов и, что особенно важно, чаще попадал.

У Фьюри были хорошие комбинации, отрезки и даже целые раунды, но в целом преимущество действующего чемпиона особых сомнений не вызывало.

Начиная с десятого раунда, боксер из Великобритании постарался действовать активнее, как раз сделав какие-то намеки на желание добиться нокаута. Но Усик легко поддержал ускорение темпа, а ва-банк Тайсон пойти так и не решился, справедливо полагая, что скорее нарвется на мощную колотушку соперника, нежели попадет сам.

Когда прозвучал гонг после двенадцатого раунда, Фьюри поднял вверх руку, как бы демонстрируя уверенность в победе, но все понимали, что это бравада.

Главное, что понимали судьи: 116-112 – такой счет в пользу Усика был зафиксирован на всех судейских карточках.

Украинский боксер сохранил титул чемпиона мира по целому ряду версий (WBA-Super, WBO. IBO, The Ring и WBC), на этот раз победив единогласным решением, в то время как в мае один из арбитров присудил победу Фьюри. Кажется, трилогии не будет.

По крайней мере, в ближайшее время: по окончании поединка в ринге появился 27-летний британец Даниэль Дюбуа и потребовал боя с Усиком в 2025 году. Один раз он уже был нокаутирован украинцем в девятом раунде, но с тех пор победил трех соперников, включая соотечественника Энтони Джошуа, а в феврале сразится с австралийцем Джозефом Паркером.

Это будет вторая защита титула IBF, который он завоевал, сразившись с хорватом Филипом Хрговичем, когда тот стал вакантным после отказа Усика драться с хорватом из-за реванша с Фьюри. Так что для нового объединения титулов украинцу, видимо, придется снова побеждать Дюбуа.