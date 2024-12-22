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Спорт

Реванш года: Усик против Фьюри. LIVE

Бокс. Усик против Фьюри. ОНЛАЙН
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Andrew Couldridge/Reuters
В Эр-Рияде стартует второй поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
01:52

Третий раунд. Усик продолжает поддавливать. Фьюри поменял стойку, но пока для Александра все в рабочем режиме идет. Он имеет преимущество.

01:47

Второй раунд. Усик явно чуть побыстрее, несколько раз хорошо попал сопернику по корпусу, но и Фьюри был цепок, смог выдержать удары и сам в концовке разок-другой зацепил корпус украинца.

01:43

Первый раунд. Вязкий первый раунд, в котором оба втягивались в бой. Разочек двойным ударом, причем дальней рукой, попал Усик. И, пожалуй, все.

01:40

Бой начался!

01:38

«Let's get ready to rumble», — прозвучала легендарная фраза ринг-анонсера Майкла Баффера. Сейчас бой даст старт.

01:35

Ринг-анонсер объявляет правила боя — он состоится из 12-ти раундов — и объявляет боксеров. Сейчас все начнется!

01:32

Отзвучал национальный гимн Великобритании, звучит гимн Украины.

01:27

Ну а теперь на ринге появляется Александр Усик.

01:25

Тайсон Фьюри как претендент выходит на ринг первым.

01:20

На счету Усика победы во всех 22-х боях на профессиональном ринге, у Фьюри 34 победы, одна ничья и одно поражение — как раз от украинца.

01:10

Первый поединок Усика с Фьюри состоялся 18 мая текущего года. Это был поединок за титул абсолютного чемпиона, и украинский боксер победил тогда раздельным решением.

01:00

Добрый вечер, уважаемые любители бокса! В Саудовской Аравии стартует бой-реванш между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

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