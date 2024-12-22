Реванш года: Усик против Фьюри. LIVE

Третий раунд. Усик продолжает поддавливать. Фьюри поменял стойку, но пока для Александра все в рабочем режиме идет. Он имеет преимущество.
Второй раунд. Усик явно чуть побыстрее, несколько раз хорошо попал сопернику по корпусу, но и Фьюри был цепок, смог выдержать удары и сам в концовке разок-другой зацепил корпус украинца.
Первый раунд. Вязкий первый раунд, в котором оба втягивались в бой. Разочек двойным ударом, причем дальней рукой, попал Усик. И, пожалуй, все.
«Let's get ready to rumble», — прозвучала легендарная фраза ринг-анонсера Майкла Баффера. Сейчас бой даст старт.
Ринг-анонсер объявляет правила боя — он состоится из 12-ти раундов — и объявляет боксеров. Сейчас все начнется!
На счету Усика победы во всех 22-х боях на профессиональном ринге, у Фьюри 34 победы, одна ничья и одно поражение — как раз от украинца.
Первый поединок Усика с Фьюри состоялся 18 мая текущего года. Это был поединок за титул абсолютного чемпиона, и украинский боксер победил тогда раздельным решением.