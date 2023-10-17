Полиция убила террориста, расстрелявшего шведских фанатов под крики «Аллах акбар»

Утром 17 октября в Брюсселе скончался подозреваемый в убийстве двух болельщиков сборной Швеции, которые приехали поддержать свою команду в матче с Бельгией. 45-летний тунисец Лассуед Абдеслам умер в больнице после того, как получил ранение в ходе задержания в кафе. Полиция Бельгии подтвердила его гибель. Матч сборных Бельгии и Швеции будет доигран позднее: УЕФА должен принять решение о том, когда и в каком формате это произойдет.

Нападавший скончался

Утром 17 октября в Брюсселе был ликвидирован 45-летний уроженец Туниса Лассуед Абдеслам, который застрелил двух болельщиков сборной Швеции перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Бельгии. По данным портала DH Les Sports,

подозреваемый был замечен в кафе в центре Брюсселя, после чего поступил звонок в полицию. Прибывшие на место сотрудники спецслужб выстрелили в мужчину, после чего врачи попытались его реанимировать.

Подозреваемого доставили в больницу, где в 9:38 утра медики констатировали его смерть. В кафе нашли его сумку с одеждой и оружием.

Нападение на двух фанатов «Тре крунур», прибывших в бельгийскую столицу, произошло в 19:15 по местному времени в понедельник, 16 октября. Террорист подъехал на скутере к машине и обстрелял сидевших внутри пассажиров, а затем атаковал другого болельщика сборной Швеции, который забежал в вестибюль ближайшего здания и пытался скрыться. Преступник догнал и убил его, сделав еще один контрольный выстрел.

По информации Sudinfo, во время нападения мужчина кричал «Аллах акбар», а также писал в соцсетях, что наказал «неверных».

Помимо этих жертв, в ходе террористической атаки пострадал водитель такси. К счастью, в настоящее время его жизни ничего не угрожает. На пресс-конференции, состоявшейся рано утром 17 октября, министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн подтвердил, что нападавший Лассуед Абдеслам уже был известен полицейским службам.

Что известно о террористе?

Абдеслам попросил убежище в Бельгии в ноябре 2019 года. В 2020 году он получил отказ и пропал из поля зрения: приказ покинуть территорию страны так и не был передан ему лично. Подозреваемый в преступлении никогда не находился в специальных центрах для беженцев, из-за чего определить его местонахождение было невозможно.

По информации Sudinfo, позднее Абдеслам подозревался в незаконном проживании на территории страны и создании угрозы государственной безопасности.

Кроме того, анонимный источник сообщал бельгийским спецслужбам, что мужчина придерживается радикальных взглядов и готов присоединиться к джихаду. Однако правоохранительные органы не придали этому сообщению большого значения и не предприняли никаких действий, о чем заявил с утра 17 октября глава министерства юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн.

Утверждается, что в начале 2023 года Лассуед Абдеслам угрожал одному из жителей центра для беженцев в Антверпене через социальные сети. После этого полицейские вновь обратили внимание на тунисца.

Кроме того, службы безопасности Бельгии получили подтверждение того, что этот человек был осужден у себя на родине за общеуголовные преступления, но в терроризме тогда не подозревался.

Будет ли доигран футбольный матч?

Игра между Бельгией и Швецией была прервана по окончании первого тайма при счете 1:1 — на гол форварда «Спортинга» Виктора Дьокереша хозяева ответили реализованным пенальти в исполнении нападающего «Ромы» Ромелу Лукаку.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили стадион Короля Бодуэна и не выпускали зрителей на протяжении четырех часов.

Многие из них не были в курсе о произошедшем убийстве и повышении уровня террористической угрозы в городе, из-за чего некоторые попытались покинуть стадион в обход запрета.

Шведская сборная решила не выходить на второй тайм, так как футболисты не чувствовали себя в безопасности. Согласно регламенту УЕФА, в случае экстренных остановок игра должна быть доиграна на следующий день, то есть 17 октября.

Однако ночью шведская команда в полном составе вернулась в Стокгольм, и игроки явно выразили свой отказ возвращаться в Брюссель.

Таким образом, доиграть матч в ближайшее время не получится. Теперь руководство УЕФА будет искать свободное окно в предстоящую ноябрьскую международную паузу, чтобы завершить отборочный турнир Евро-2024 в установленные ранее сроки.

Если же найти свободный день не удастся, то существует вероятность переноса игры на март 2024 года, когда будут сыграны стыковые матчи победителей групп в Лиге наций за право участвовать в чемпионате Европы.