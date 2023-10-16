Чуть не опозорились со 109-й сборной мира: Россия с трудом взяла ничью в игре с Кенией

В заключительном матче октябрьских сборов национальная команда России добилась ничейного результата в матче со сборной Кении. Россиянам пришлось отыгрываться по ходу встречи со 109-й сборной рейтинга ФИФА: счет сравнял полузащитник Иван Обляков. Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что сборная России этим результатом испортила впечатление после домашней победы над Камеруном, а экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов назвал основной состав российской сборной очень слабым.

Игра между сборными России и Кении стала первой в истории противостояния этих команд — более того, кенийцы до сегодняшнего вечера вообще никогда не сходились на футбольном поле с европейской сборной. После успешного матча с командой Камеруна, который прошел в российской столице 12 октября и завершился минимальной победой со счетом 1:0, в неудовлетворительный результат в игре с Кенией верилось с трудом.

Сборная России смотрелась предпочтительнее во всех компонентах перед стартовым свистком: кенийцы за всю историю ни разу не принимали участие в крупных турнирах (чемпионате мира или Кубке африканских наций), находятся гораздо ниже россиян в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и не обладают хоть сколько-нибудь знакомыми для рядовых болельщиков именами в составе.

С первых минут игры казалось, что матч с Кенией станет для команды под руководством Валерия Карпина легкой прогулкой: быстрый гол нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, замкнувшего проникающую передачу от полузащитника ЦСКА Максима Мухина, настроил зрителей, собравшихся на стадионе отеля «Титаник Мардан» в Анталье, на позитивный лад (1:0).

Но это настроение улетучилось столь же быстро. На исходе четверти часа игры голкипер екатеринбургского «Урала» Илья Помазун подставил хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова, выдав тому чудовищную по своей неудобности передачу: полевой игрок не справился с давлением оппонентов и потерял мяч, после чего Антони Акума спокойно закатил мяч за линию ворот (1:1).

Усугубилось происходящее на поле спустя еще 15 минут — в игровом эпизоде получил травму капитан «Динамо» Даниил Фомин, которого вынуждено заменил Далер Кузяев, перебравшийся перед началом этого сезона во Францию.

А следом случился второй гол кенийцев: защитник «Спартака» Георгий Джикия, плотно присевший на скамейку запасных в клубе, срезал мяч головой прямо на ногу Масоду Джуме, который смог без проблем прокинуть мяч мимо вратаря и вывести свою сборную вперед (2:1).

Во втором тайме главный тренер сборной России Валерий Карпин дал возможность игрокам стартового состава исправить ситуацию на поле, однако ничего толкового в атаке у россиян так и не получилось. В середине второй половины игры пошли замены — Даниил Глебов, Иван Сергеев и Сергей Пиняев смогли ускорить игру на чужой половине поля, но второго гола в кенийские ворота все не было и не было.

Спасли сборную России от поражения полузащитник ЦСКА Иван Обляков и защитник «Локомотива» Александр Сильянов, которые вошли в игру за шесть минут до ее окончания.

Сильянов прорвался к лицевой линии и вырезал аккуратный пас в центр штрафной, где стоял Обляков: Иван в одно касание с левой ноги отправил мяч под штангу и зажег цифру «два» на табло арены «Титаник Мардан» (2:2).

Экс-форвард столичных «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что матч с Кенией стер все те позитивные эмоции, которые получили поклонники национальной команды после победного матча с Камеруном.

«Игра разочаровала, были индивидуальные ошибки у наших защитников. Не проиграли — и на том спасибо.

Еле отыгрались в конце, этот матч явно не удался сборной России. Хотя сборную Кении надо обыгрывать без проблем и радовать своих болельщиков.

Многие футболисты не смогли себя проявить: эта игра перечеркнула все положительные моменты, которые были в матче с Камеруном. Все пошло в негатив», — подытожил Булыкин.

А бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил «Газете.Ru», что те игроки сборной России, которые вышли в основном составе, проявили себя крайне слабо, из-за чего национальная команда смогла довольствоваться лишь ничьей.

«Не получилось того праздника, той яркой игры, которая была с Камеруном, где наши футболисты впервые за долгое время вышли на поле с серьезным соперником и показали более-менее приемлемую игру, доставив положительные эмоции болельщикам.

Мы все ждали продолжения, но, к сожалению, те ребята, которые вышли в стартовом составе, сыграли очень-очень слабо, — отсюда и такой результат», — заявил бывший спартаковец.

После этого матча сборная России направилась в Новогорск, после чего футболисты разъедутся в расположение своих клубов. Уже в субботу, 21 октября, стартует 12-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).