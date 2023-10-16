«В России безопаснее»: футболист «Шахтера» сбежал с Украины и просит гражданство РФ

Игрок украинского «Шахтера» Александр Роспутько сбежал из расположения команды, не явившись на самолет после матча в Бельгии против местного «Антверпена». По словам отца 19-летнего спортсмена, сейчас игрок находится в России и намерен просить гражданства РФ. Вся семья Роспутько также покинула Украину.

Футболист украинского «Шахтера» Александр Роспутько после выездной встречи юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Как сообщает Telegram-канал «Брутальный футбол», Роспутько сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.

В «Шахтере» подтвердили исчезновение футболиста, отметив при этом, что клуб не располагает информацией о его местонахождении. Подчеркивалось, что он несет ответственность за срыв контрактных обязательств и как игрок, и как гражданин Украины. Кроме того, источник в клубе раскрыл возможные причины решения Роспутько самовольно покинуть расположение команды.

«У него через полгода заканчивается контракт с «Шахтером». В клубе на него начали давить, чтобы продлил. Роспутько отказывался. Вроде бы не нравилась зарплата. Его начали наказывать — не ставить на игры. А на Лигу УЕФА взяли, потому что результат нужен. И там он пропал. Телефон выключен. Даже друзья дозвониться не могут и не знают, где он сейчас находится», — цитирует «Чемпионат» представителя клуба.

По данным Sport.ua, проблемы с контрактом — это не единственная возможная причина побега футболиста. Издание замечает, что его родители живут в Донецке и поддерживают вхождение ДНР в состав России. Роспутько мог покинуть «Шахтер» из-за пророссийских взглядов и конфликтов с одноклубниками на этом фоне.

Первый тренер Роспутько — Валерий Мисников — в интервью «Матч ТВ» поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника.

«Думаю, как у гражданина и человека, родившегося в Горловке (город в Донецкой области, который с 2014 года контролируется ДНР. — «Газета.Ru»), у него были патриотические чувства. Насколько сильно он переживал из-за ситуации в Донецке? Тогда все переживали, и он — точно. Думаю, он испытывал стресс также из-за переезда в Киев», — сказал Мисников.

Из-за своего поступка Роспутько лишился контракта с агентством, представлявшим его интересы. В Telegram-канале организации было объявлено, что она прекращает сотрудничество с футболистом и не желает ему успехов.

«После игры «Шахтера» в Антверпене мы общались с Александром. Действительно, мы вели переговоры с «Шахтером» о продлении контракта, а после возвращения в Киев должны были подписать документы. Его устраивали условия, предложенные клубом. Поэтому для нас стало неожиданностью, что Роспутько исчез, и он до сих пор не выходит на связь», — сообщает агентство.

Украинский журналист Владислав Зверов предположил, что Роспутько находится в Санкт-Петербурге. Как утверждает «Фонтанка» со ссылкой на Зверова, футболист может продолжить карьеру в местной «Звезде». Якобы в его переходе заинтересован главный тренер команды Геннадий Зубов — чемпион Украины-2002 в составе «Шахтера».

Однако отец игрока Юрий Роспутько на данный момент опровергает эту информацию. Он подчеркнул, что в ближайшее время футболист не намерен выступать за какую-либо российскую команду, так как остался без сил после трудных последних месяцев в «Шахтере», когда планировал побег.

«Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего — пока расслабляется и отдыхает, а там посмотрим. <…> Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке», — приводит Regnum слова Роспутько-старшего.

По информации Regnum, вся семья футболиста сбежала в Россию через Турцию.

После ситуации с Александром Роспутько в украинском футболе произошел аналогичный инцидент. После матчей Лиги чемпионов на Украину не вернулись два сотрудника женского футбольного клуба «Кривбасс» — SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев.

Также «Шахтер» в понедельник, 16 октября, объявил об отставке главного тренера команды голландца Патрика ван Леувена. Весь его штаб также покинул клуб. Не уточняется, связано ли это с побегом Роспутько. Под руководством ван Леувена команда провела всего 12 матчей.