Наказание за поцелуй: Роналду грозит 99 ударов плетью в Иране

Нападающий «Аль-Насра» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду заочно приговорен в Иране к наказанию в 99 ударов плетью за то, что обнял и поцеловал художницу Фатиму во время матча Лиги чемпионов Азии против «Персеполиса». Наказание должно быть осуществлено, если футболист снова приедет в эту страну.

Главной звезде чемпионата Саудовской Аравии по футболу, пятикратному обладателю «Золотого мяча» Криштиану Роналду грозит наказание в 99 ударов плетью, если он когда-либо вернется в Иран.

Как сообщает Index HR, такое решение было принято из-за неподобающего, с точки зрения иранских законов, поведения нападающего. Во время визита его «Аль-Насра» в Тегеран на матч Лиги чемпионов Азии против местного «Персеполиса», футболист обнял и поцеловал иранскую художницу по имени Фатима.

Известно, что Фатима является человеком с ограниченными возможностями, а также большой поклонницей игрока, и для нее встреча с кумиром имела огромное значение.

Сообщается, что приговор в отношении Роналду будет приведен в исполнение в том случае, если он снова посетит Иран.

Криштиану Роналду и его «Аль-Наср» попали в Лигу чемпионов Азии благодаря тому, что занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии в прошлом сезоне. При этом команде пришлось играть матч в квалификационном раунде против «Шабаба Аль-Ахли» из ОАЭ, в котором «Аль-Наср» одержал победу со счетом 4:2, а португалец отдал результативную передачу.

Выездной матч против иранского «Персеполиса» был первым на групповом этапе. «Аль-Наср» победил в нем со счетом 2:0, но сам Роналду результативными действиями не отмечался, зато забил во втором туре в домашней встрече против таджикского «Истиклола» (3:1). Кроме того, в этом квартете представлен еще и катарский «Аль-Духаил».

На групповом этапе Роналду точно не придется лететь в Иран, но такое возможно в плей-офф, поскольку кроме «Персеполиса» страну в этом турнире представляют «Сепахан» и «Нассаи Мандараздан». При этом «Персеполис» не так давно доходил до финала главного клубного турнира Азии.

В составе «Аль-Насра» Роналду оформил в текущем сезоне 11 забитых мячей и сделал шесть результативных передач во всех турнирах. Его команда занимает третье место в чемпионате страны, набрав 19 баллов в девяти проведенных турах.

Недавно авторитетный международный журнал FourFourTwo опубликовал исследование лучших завершителей атак в мировом футболе за всю его историю, и Роналду был поставлен в этом рейтинге на первое место.

Португалец опередил по умению использовать голевые моменты расположившихся следом аргентинца Лионеля Месси, сейчас выступающего за американский «Интер Майами» и норвежца Эрлинга Холанда из английского «Манчестер Сити».

Дальше в списке оказались легенды прошлого: немец Герд Мюллер, венгр Ференц Пушкаш, бразилец Ромарио, Марко ван Бастен из Нидерландов, португалец Эйсебио и «король футбола» — бразилец Пеле.

Роналду перебрался в Саудовскую Аравию прошлой зимой, уйдя из английского «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. За «Аль-Наср» форвард забил 24 мяча и сделал семь результативных передач в 24 играх чемпионата Саудовской Аравии.

«Вот что я слышал от игрока «Манчестер Юнайтед», который рассказал об этом кое-кому, кого я очень хорошо знаю. Он сказал, что игроки не принимают тренера. Вообще не принимают. Судя по всему, им было отвратительно то, как тен Хаг обращался с Роналду», – рассказал недавно TalkSport бывший нападающий «МЮ» Алан Брэйзил.