«Мы же не мазохисты»: почему Россия отказалась выплатить WADA $1,2 млн

Минспорта РФ решило не выплачивать взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) на прежних условиях. Сейчас Россия — единственный крупный плательщик, не перечисливший взнос в $1,2 млн. В ведомстве объяснили, почему считают, что сумма платежа для РФ должна быть уменьшена. Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Газете.Ru», что РФ не должна быть донором организации, дискриминирующей российский спорт.

Почему Россия отказалась платить WADA

В Министерстве спорта РФ заявили, что после выхода страны из Совета Европы в марте 2022 года к ней больше не должны применяться прежние критерии, касающиеся ежегодного взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). О решении прекратить выплаты сообщила пресс-служба ведомства.

«Российская Федерация является участником Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (конвенция ЮНЕСКО) и поддерживает принцип равнодолевого финансирования основного годового бюджета Всемирного антидопингового агентства. В настоящее время отсутствует общая утвержденная государствами формула финансирования WADA.

Ежегодный бюджет агентства формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств. При этом каждый континент самостоятельно определяет порядок осуществления выплат», — заявил представитель Минспорта.

Уточняется, что в Европе ежегодные взносы стран в WADA определяются взносами в бюджет Совета Европы (СЕ). Исполком WADA как раз на основании шкалы этих взносов постановил, что в 2023 году Россия должна выплатить $1 267 023 — однако 16 марта прошлого года Российская Федерация прекратила членство в СЕ. В спортивном ведомстве считают, что из-за этого необходим новый механизм уплаты взноса для стран, которые не входят в континентальные организации, в данном случае — в Совет Европы.

«Для этого Минспорт РФ инициировал вопрос о выработке универсальной формулы финансирования WADA на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте — конвенции ЮНЕСКО (193 государства-участника).

По инициативе российской делегации вопрос о выработке формулы финансирования WADA включен в проект повестки 9-й сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО, которая пройдет 25—27 октября 2023 года во Франции», — проинформировали в министерстве.

Предполагается, что в рамках конвенции будет установлен общий порядок выплат в бюджет WADA. После этого Россия будет готова перечислить взнос в организацию.

Чем недовольна Россия

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Газете.Ru», что согласен с решением Минспорта, поскольку организация проводит дискриминационную политику в отношении России:

«Я нахожусь во Владимирской области вместе с министром спорта, главами Олимпийского и Паралимпийского комитетов, президентами федераций по видам спорта на форуме, организованном РУСАДА (Российским антидопинговым агентством. — «Газета.Ru»), мы будем обсуждать этот вопрос.

На самом деле давно идут дискуссии, стоит ли действительно платить WADA, если существуют антироссийские настроения, — притом, что Россия была одним из крупнейших плательщиков.

И мы понимаем, что существующие претензии носят дискриминационный характер по национальному признаку. Какой смысл быть донором этой организации, если она к нам так относится? Это как минимум нечестно по отношению к России».

Риски для российского спорта

Парламентарий отметил, что отказ от платежей не связан с рисками для отечественного спорта, и подчеркнул, что РФ не перестает соблюдать антидопинговое законодательство.

«Не думаю, что для России это может нести какие-то глобальные последствия. Я не вижу рисков. Мы не отрицаем и будем и далее приверженцами чистого спорта, соблюдать антидопинговое законодательство, кодекс WADA, но это не значит, что мы должны быть главными донорами этой организации.

Мы же не мазохисты, когда нам больно, а мы от этого кайфуем. Должно все быть справедливо и равноправно для всех»,— заключил Свищев.

В WADA весной заявляли, что статус Российского антидопингового агентства продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Российская организация будет оставаться в таком положении, пока не выполнит все условия восстановления. В декабре 2019 года исполком WADA в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса.