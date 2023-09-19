«Если заставят что-то подписать, мы не поедем»: 180 россиян могут участвовать в Олимпиаде-2024

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже смогут принять участие до 180 российских атлетов. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не согласился с главой спортивного ведомства, заявив, что шансы будут лишь у единичных представителей видов спорта. А депутат Госдумы Светлана Журова заявила «Газете.Ru», что россияне вообще могут не поехать на Игры и что Матыцин своим заявлением рискует создать еще большее давление на Россию.

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин высказался о возможном участии российских атлетов в летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже. По его словам, основываясь на статистических данных и выступлениях россиян в квалификационных соревнованиях, можно ожидать участия в Играх до 180 спортсменов из России.

«Цифра представлена на основании возможностей наших спортсменов в квалификациях. Мы понимаем, что командные виды спорта не смогут принять участие в Олимпиаде (согласно критериям Международного олимпийского комитета, введенным после начала СВО, допуск в нейтральном статусе до международных соревнований могут получить только индивидуальные спортсмены из России. — «Газета.Ru»).

Но был проведен статистический анализ и определена цифра в 180 атлетов — это максимальная цифра. С каждым днем ситуация меняется — и, наверное, не в лучшую сторону»,

— сказал Матыцин журналистам.

На эти слова отреагировал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он не согласился с Матыциным, заметив, что шансы выступить на Играх будут у немногих и итоговая цифра будет далека от 180.

«Думаю, министр знает, о чем говорит. У меня немножко другие предположения: считаю, что в настоящий момент такая возможность будет у единичных представителей видов спорта», — цитирует Позднякова РИА Новости.

Он добавил, что противники участия россиян в международных соревнованиях стремятся расколоть российское спортивное общество, и призвал спортивный мир к солидарности.

«Расколоть — это была задача наших оппонентов, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Нужно, чтобы наш спортивный мир был солидарным.

Почему именно командные виды спорта выключили? Их сложнее расколоть, чем индивидуальные. Было сразу понятно, что МОК хочет провести раскол в нашем спортивном обществе. И для нас это большой вызов», — заключил президент ОКР.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала высказывание Матыцина. По ее мнению, нет никаких гарантий, что Россия вообще будет представлена на Играх. Журова подчеркнула, что россияне откажутся от Олимпиады, если к ним будут предъявляться дополнительные требования — например, подписать декларацию, осуждающую российскую политику и проведение СВО на Украине.

«Поехать могут теннисисты, фехтовальщики, гимнасты, борцы, пловцы — в очень усеченном варианте. Не так много видов спорта, которые действительно могут попасть на Олимпиаду. Не знаю, будет 180 атлетов или меньше.

Если будут вводиться дополнительные требования что-то подписывать, мы никуда не поедем.

Поэтому пока мы рассматриваем возможность, проходим квалификационные соревнования, но никто не скажет на 100%, что мы будем на этой Олимпиаде», — считает Журова.

Прославленная спортсменка также обратила внимание, что Международный олимпийский комитет на данный момент не препятствует участию россиян в Играх в нейтральном статусе. Вместе с тем, подчеркнула Журова, отдельные недружественные страны могут угрожать бойкотами в случае, если кто-то из российских атлетов получит право выступить в Париже.

«Очень вероятно, что вообще никто из россиян не поедет — мы понимаем, что этот вариант возможен, если будет оказываться давление.

Некоторые страны, услышав эту цифру 180, могут начать давить на МОК: «Мы будем бойкотировать Игры, если хоть один русский или белорус окажется на Олимпиаде».

Допускаю, что МОК сейчас не должен на это реагировать, отвечая, как и отвечал до сих пор Томас Бах: это нейтральные спортсмены, и они имеют право выступать. Какие еще ограничения для русских и белорусов надо ввести, чтобы они участвовали, но ничьи права не нарушались? В целом МОК на данный момент сделал все, что мог, отдав решения на откуп спортивным федерациям — из которых не все допускают наших спортсменов», — заметила олимпийская чемпионка.

По мнению Журовой, на Россию оказывается давление с целью того, чтобы спортивное руководство само запретило атлетам ехать на Олимпиаду.

«Надо понимать: будут давить и ждать от нас, чтобы мы нашим спортсменам запретили туда ехать — они специально подводят нас к этому.

И потом будут вести пропаганду: эта страна не уважает спортсменов. Хотя при этом бойкотами они делают то же самое: пытаются нарушить права своих спортсменов. Это очень интересный казус. Хитрая ситуация, нас пытаются загнать в угол», — заключила Журова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий, не являются членами спортивных обществ «Динамо» и ЦСКА, а также не представляют командные виды спорта.

14 августа премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что 35 стран готовы объединиться и бойкотировать Олимпиаду, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Белоруссии.