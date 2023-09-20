После переезда в Испанию и переизбрания в МОК Исинбаева удалила совместное фото с Путиным

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева удалила из соцсетей фото с Владимиром Путиным. Это стало продолжением череды решений спортсменки, которые вызвали в РФ неоднозначную реакцию: летом СМИ узнали об ее эмиграции в Испанию, затем чемпионка назвала свое звание майора «номинальным» и подчеркнула, что является «человеком мира». В сентябре легкоатлетка сохранила пост в МОК, так как комиссия Международного олимпийского комитета сочла, что она не поддерживает СВО.

Агентство РИА Новости первым обратило внимание на то, что со страницы двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пропала совместная фотография с Владимиром Путиным. Пост был посвящен вступлению спортсменки в Putin Team, а фото сделано во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи и опубликовано перед президентскими выборами 2018 года.

Что такое Putin Team

Putin Team — это публичное неформальное движение в поддержку Путина, которое объединяет инфлюенсеров из разных сфер деятельности.

Его основателем и первопроходцем стал российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Днем рождения Putin Team можно считать 2 ноября 2017 года, когда хоккеист опубликовал в соцсетях совместную фотографию с главой государства. Он подписал ее так:

«Я никогда не скрывал отношения к нашему президенту, всегда открыто его поддерживая. Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много!

Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию! Я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team.

Быть частью такой команды — для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна».

close 100% Александр Овечкин — обладатель Кубка Стэнли USA TODAY Sports

24 ноября 2017 года был запущен сайт проекта, а число участников движения с каждым днем становилось все больше. К ним примыкали не только спортсмены, но и актеры, певцы, музыканты, артисты театра и другие видные общественные деятели. Публикацию, похожую на пост Овечкина, в конце 2017 года опубликовала и Исинбаева, однако в данный момент она недоступна.

Эмиграция в Испанию

Вероятно, причиной удаления данной фотографии стали участившиеся скандалы, связанные со спортсменкой. Главный из них произошел летом — 12 июля испанские медиа сообщили о том, что прославленная российская легкоатлетка переехала жить на Канарские острова. В статье издания El Digital Sur отмечалось, что она ведет сдержанный образ жизни, но проживает в «роскошном комплексе».

Спустя пять дней, 17 июля, Исинбаева опубликовала два поста — в VK спортсменка выступила на русском, а в Instagram — на испанском языке, где заявила, что полученные ею награды и воинское звание майора от спортивного общества ЦСКА, которое она представляла на внутрироссийских и международных стартах, носят формальный характер.

Она подчеркнула, что никогда не была депутатом Госдумы и не вступала в какую-либо партию, и назвала себя «человеком мира».

Ее слова вызвали широкий резонанс и негативную реакцию. Власти Дагестана после ее публикаций переименовали махачкалинский стадион им. Елены Исинбаевой в стадион «Труд» — такое название одна из главных легкоатлетических арен республики носила в советские времена.

Переизбрание в МОК

На фоне скандала, связанного с эмиграцией в Испанию, в августе Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не включила Исинбаеву в список самых влиятельных спортсменок, на что прыгунья с шестом жестко отреагировала в соцсетях:

«Напомню переизбранному президенту World Athletics Себастьяну Коу о влиянии, которое Исинбаева оказала на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет. Тот факт, что международное руководство так рьяно пытается замалчивать историю, которая творилась задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значимость и бессмертие моих достижений».

В начале сентября Исинбаева была переизбрана в комиссию Международного олимпийского комитета (МОК), где будет представлять интересы атлетов в ближайшее время.