У россиянки отобрали золото ЧМ и мировые рекорды из-за допинга, хотя она доказала свою невиновность

Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина была дисквалифицирована на восемь лет из-за нарушения антидопинговых правил и потеряла три победы на чемпионатах мира, а также мировые рекорды в рывке, толчке и сумме. Изначально дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал спортсменку невиновной, однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне отменил оправдательный приговор.

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину всех титулов, которые она завоевала с 2013 по 2017 год из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает Inside the Games. В частности, россиянка лишилась трех титулов чемпионки мира (2013, 2014, 2015) и трех золотых медалей чемпионатов Европы (2014, 2015, 2017).

Также она потеряла свои мировые рекорды в рывке (155 кг), толчке (193 кг) и сумме (348 кг), установленные на ЧМ-2014 в Алма-Ате.

Такое наказание последовало после того, как 31 августа CAS принял решение признать Каширину виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировать на восемь лет. При этом серебряная медаль, которую Каширина завоевала на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне, останется при ней.

Временное отстранение Кашириной началось еще 13 ноября 2020 года. Основанием для этого послужили данные из базы московской антидопинговой лаборатории, которая содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

30 июня 2022 года дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) постановил, что Каширина не совершала нарушение, предусмотренное п. 2.2 правил («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода»). Об этом 15 августа того года сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко.

«15 августа в адрес ФТАР пришло письмо от РУСАДА о снятии с Кашириной всех обвинений. Федерация искала путь, как допустить ее к Спартакиаде сильнейших, но, к сожалению, путь был только один — внести изменения в положение по Спартакиаде, а времени для этого оставалось слишком мало. Но в любом случае Татьяна сейчас в строю. На недавнем заседании исполкома ФТАР было принято единогласное решение о ходатайстве в Минспорт о включении ее в резерв сборной команды и восстановлении стипендии», — приводил слова Василенко ТАСС.

Однако после того, как дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА, который является независимым органом, заявил о невиновности спортсменки, само Российское антидопинговое агентство и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали апелляции в CAS, чтобы оспорить это решение. Спортивный арбитражный суд признал спортсменку виновной, что привело к восьмилетней дисквалификации Кашириной, которая будет действовать до 9 января 2030 года.

Тренер спортсменки Владимир Краснов признался, что его застало врасплох суровое решение Спортивного арбитражного суда, а также заявил, что атлетка не будет подавать апелляцию из-за отсутствия финансовых возможностей.

«Я не ожидал, что CAS отменит оправдательный приговор и дисквалифицирует Татьяну на восемь лет. Я рассчитывал, что вся эта история давно закончилась и спортсменка будет продолжать выступать.

Восемь лет — это огромный срок, и понятно, что Каширина не вернется в тяжелую атлетику. Что касается возможности подачи апелляции, то для этого нужны очень большие деньги, которых ни у кого нет», — цитировал Краснова ТАСС 31 августа.

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов, говоря о дисквалификации Кашириной, заявил, что в случае оправдательного решения в России случился бы скандальный прецедент.

«Это все старая история. Как вы помните, Каширина была отстранена от спорта еще в 2020 году за нарушение, которое якобы случилось более 10 лет назад. Но Татьяна тогда доказала свою правоту, вернулась и начала выступать. Но РУСАДА и WADA подали апелляцию, и CAS принял их сторону, дисквалифицировав спортсменку на восемь лет. Мы сильно надеялись и держали кулаки, чтобы спортсменка имела возможность продолжать выступления.

Но по подобным делам в России около 300 представителей из разных видов спорта ранее были дисквалифицированы. И если бы Татьяну оправдали, то получился бы скандальный прецедент», — говорил Агапитов в комментарии ТАСС.