«Сволочи! Чтоб они сгорели!» МОК отказался приглашать Россию на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) не направит России и Белоруссии официального приглашения выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в установленную для этого дату — 26 июля. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал недопустимым озвученное ранее требование МОК к российским спортсменам публично осудить специальную военную операцию на Украине, а заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не хочет верить, что россияне не выступят на Играх. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии «Газете.Ru» назвал поведение МОК неспортивным.

Российский и белорусский Национальные олимпийские комитеты (НОК) не получат от МОК официального приглашения принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже в установленный для этого срок. Как сообщает пресс-служба МОК, 26 июля на Игры будут приглашены 203 Национальных олимпийских комитета, но ни Россия, ни Белоруссия в этот список не входят.

Такое решение было принято на фоне санкций, которые МОК ввел в отношении российского и белорусского спорта в связи со специальной военной операцией России на Украине. Также приглашение на Игры не получит Гватемала: НОК этой страны отстранен с 2022 года.

Отмечается, что окончательное решение по допуску российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры — 2024 МОК примет «в соответствующее время». Дата не уточняется.

«Мы закаленные, ждали этого результата»

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» назвал решение МОК не приглашать Россию и Белоруссию на Игры ожидаемым. Он считает, что МОК демонстрирует неспортивное и непартнерское поведение, хотя российская сторона все равно продолжает переговоры с зарубежными коллегами.

«К сожалению, это ожидаемый результат. Мы изначально знали, что официального приглашения не будет, МОК не стеснялся в своих прогнозах.

Но мы также знаем, что МОК будет приглашать спортсменов персонально, изучая их биографии, соцсети, места работы. Конечно, это не красит МОК, с их стороны это совершенно неспортивное поведение, непартнерское поведение по отношению к нашим олимпийским комитетам. Но все-таки мы уже достаточно закаленные, и поэтому, к сожалению, мы ждали этого результата — вот и дождались.

Будем двигаться дальше, переговорный процесс не останавливается.

Я знаю, что Олимпийский комитет России, Министерство спорта продолжают переговоры, наши национальные федерации также общаются со своими коллегами из-за рубежа. Думаю, что наши спортсмены смогут принять участие в Играх. Статус определяется, но мы очень надеемся, что Россия будет представлена на Олимпийских играх», — сказал Свищев.

«Если спортсмены должны отказаться от родины, нас это не устраивает»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия не отказывается от участия в Играх, но это не значит, что нужно отказываться от родины. Его слова передает РИА Новости.

«Мы надеемся получить приглашение, ни от чего не отказываемся и очень рады, если нашим атлетам дают возможность выступать.

Вопрос — в обмен на что. Если для этого нужно отказаться от родины, конечно, нас такое не устраивает.

Поэтому за теми унижениями, которые придумывают англосаксы — выступать под нейтральным флагом и без гимна — сейчас добавляют, что ты должен публично осудить решения по проведению специальной военной операции, мы с этим не согласны», — заявил вице-премьер.

«Чтобы они сгорели!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала эмоциональную оценку решению МОК. Она подчеркнула, что не допускает мысли об Олимпийских играх без российских спортсменов.

«Сволочи! Чтобы они сгорели!

Не хочу говорить и даже думать о том, что мы не примем участие в Олимпиаде», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Хроника событий

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. После этого различные спортивные международные организации стали отстранять россиян от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК Томаса Баха, пока остается открытым.

25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку СВО. Также западные страны потребовали разъяснений с целью определения нейтрального статуса для россиян.

23 марта Бах выступил с очередным заявлением по участию россиян в Олимпийских играх — 2024. Глава МОК считает, что им надо предоставить такую возможность, и призвал не обращаться с атлетами из России как с носителями коллективной вины.

28 марта состоялся исполком МОК, на котором ожидалась дискуссия по поводу участия россиян и белорусов в ОИ-2024. Однако Бах на пресс-конференции по итогам исполкома заявил, что этот вопрос даже не поднимался, а все санкции против российского спорта остаются в силе.

30 марта Бах озвучил сроки принятия решения по допуску россиян и белорусов до участия в Играх.

«Решение по участию спортсменов с паспортами России и Белоруссии определенно будет принято после отметки в год до старта Олимпиады-2024. Как только у нас будет четкая картина происходящего, мы примем решение», — заявил глава МОК. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Однако теперь Международный олимпийский комитет перенес принятие этого решения с 26 июля на неопределенный срок.