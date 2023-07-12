«Роскошно живет»: СМИ заявили, что Исинбаева покинула Россию и переехала на Тенерифе

Газета испанского острова Тенерифе El Digital Sur сообщила в своем материале, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева якобы переехала в Испанию и теперь постоянно проживает на этом острове. Утверждается, что знаменитая спортсменка, являющаяся также майором ВС РФ, якобы скрывается там от европейской общественности. Депутат Госдумы Светлана Журова заявила «Газете.Ru», что СМИ публикуют неподтвержденную информацию, чтобы взбудоражить аудиторию.

Испанское издание El Digital Sur сообщило о постоянном пребывании в стране трехкратной чемпионки мира в прыжках с шестом на открытом воздухе — россиянки Елены Исинбаевой. При этом утверждается, что ее местонахождение «раскрыто», хотя сама спортсменка старалась не афишировать новое место жительства. Известно, что ранее Исинбаева проживала с семьей в Монако, однако издание опубликовало ее фото, сделанные в Испании.

В материале издания акцент делается на политической и патриотической позиции Исинбаевой, на том, что она является членом партии «Единая Россия» и остается в звании майора ВС РФ.

Подчеркивается, что она, вероятно, поддерживает связь с российской армией и поддерживает СВО на Украине — при том, что Педро Санчес, глава правительства Испании, председательствующей на данный момент в Совете Европы, обещал «продолжить защищать Украину».

«Елена Исинбаева — обладательница 28 мировых рекордов по прыжкам с шестом, дважды олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом в помещении. Но, помимо того, что ее признают во всем мире как выдающуюся спортсменку, она также имеет признание в России за военное участие в политике этой страны.<…>

Исинбаева, возможно, жила в Монако, но реальность такова, что она находится на Канарских островах, в Испании — на Тенерифе. Об этом факте до сих пор никто не знал.

Кроме того, известно, что она проживает в роскошном комплексе на острове. В настоящее время она ведет очень тихую жизнь, по которой нельзя сказать, остается ли она напрямую связанной с военными, или нет. И в последних заявлениях пресс-секретаря Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса нет этому подтверждения», — сказано в публикации.

Стоит отметить, что в июне Исинбаева стала фигурантом расследования МОК на предмет причастности к ВС РФ.

Также проводилась проверка в отношении главы Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев тогда критически высказался о действиях международных спортивных чиновников.

«Очень похоже на охоту на ведьм. Всех, кто связан с Россией, пытаются проверять на лояльность.

Обидно слышать, что расследования проводят по отношению к таким культовым персонам в спорте, как Исинбаева, Тарпищев и [Александр] Попов.

Если в ходе расследования они найдут к чему придраться и примут решение об их отстранении — это будет потеря для всего олимпийского движения. Больше всего потеряет МОК. Они уже сделали одну ошибку — отстранили наших спортсменов. Теперь не знают, как вернуть», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

Исинбаева с 2016 года является членом комиссии спортсменов МОК. Проверка в итоге не выявила никаких ее связей с ВС РФ, и она осталась в этой должности. Марк Адамс сообщил, что все необходимые процедуры были проведены, не уточнив при этом, остается ли Елена при офицерском звании.

Испанское издание не только напоминает о том, что Исинбаева по-прежнему представляет Россию в МОК, а также отмечает, что якобы «в течение последних двух лет ее местонахождение было неизвестно широкой публике, за исключением ее начальства и родственников».

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что издание опубликовало этот материал лишь для того, чтобы взбудоражить аудиторию, при этом нет никаких подтверждений тому, что Исинбаева действительно проживает в Испании.

«Я не знаю, произошло это или нет. Про нее было много всяких историй. Может, она просто поехала на две недели с ребенком отдохнуть в отпуск. Лето же. Увидев ее где-то, люди сделали вывод, что она уехала навсегда. Но, слушайте, лето… Я понимаю, если бы это было зимой, тогда можно было бы предположить.

Но, может, у человека просто отпуск. Пока я от нее самой не услышу, что она приняла такое решение, не поверю.

Мы же понимаем, зачем они это делают — чтобы всех взбудоражить. Это как в свое время писали про Ивана Скобрева, у которого действительно родители много лет живут в Америке. И перед Олимпиадой в Сочи говорили, что он будет выступать за американскую сборную. Он вообще не собирался этого делать, но это транслировали. Надо понимать, что он никуда не уехал, он так и живет в России, хотя, если бы ему было надо, мог бы уехать давно. Но разговоров было много, и тогда это как раз делали американские СМИ», — сказала Журова «Газете.Ru».