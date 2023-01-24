Фигурист Костомаров пришел в сознание спустя 14 дней комы

Роман Костомаров во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи, 2014 год

Олимпийский чемпион Турина-2006 в паре с Татьяной Навкой Роман Костомаров пришел в себя после 14 дней в медикаментозной коме. Врачи отключили фигуриста от аппарата ЭКМО, который искусственно поддерживал его жизнь, насыщая кровь кислородом. В палату к чемпиону уже пустили его супругу — призерку Олимпийских игр Оксану Домнину, — однако о сроках восстановления говорить пока рано — организму был нанесен серьезный ущерб.

По информации «Матч ТВ», утром 24 января Роман Костомаров начал постепенно приходить в себя спустя 14 дней без сознания. В обед ТАСС сообщил, что Костомаров очнулся.

«Романа отключили от ЭКМО. Пока никого не пускают в палату, кроме самых близких родственников.

И даже им почти всегда отказывают, — рассказал источник агентства. — Динамика положительная, но еще рано говорить о прогнозах по восстановлению».

Сообщается, что у Костомарова до сих пор сохраняется высокая температура, и организм спортсмена испытывает серьезные проблемы — пневмония нанесла ему большой ущерб.

Ожидается, что восстановление от болезни займет длительный срок.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подтвердила информацию о небольших улучшениях в состоянии Костомарова.

«Романа отключили от ЭКМО и пустили к нему в палату жену», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Пульмонолог высшей категории Сергей Пурясев объяснил, что означает решение врачей прекратить использовать ЭКМО.

«Замечательно, что Костомарова решили отключить от аппарата. Это означает, что больше нет необходимости накачивать кровь кислородом при помощи специального аппарата.

Легкие будут сами оксигенироваться, насыщая кровь кислородом», — рассказал Пурясев порталу Woman.ru.

Ранее на канале НТВ Тарасова сообщила подробности о болезни олимпийского чемпиона:

«Он простудился, было воспаление легких, но присоединилась какая-то инфекция, которая вместе с этим дала вот такие кошмарные последствия».

Это согласуется со словами врача-бактериолога, кандидата биологических наук Маргариты Орлиной, которая восстановила историю болезни Костомарова.

«Скорее всего, Роман давно чувствовал недомогание: повышение температуры, одышку, потливость, слабость, головную боль, насморк. Он мог подумать, что это ОРВИ. Но либо он игнорировал эти симптомы, либо сам себе назначил антибиотики, которые оказались неэффективны в данной ситуации.

При отсутствии должного лечения начался отек легких — двусторонний гидроторакс, из-за чего спортсмену стало очень трудно дышать. А дальше вирусы и бактерии с током крови разнеслись по всему организму и начался сепсис»,

— предположила врач в комментарии порталу Prozvezd.info.

Телеведущая Лера Кудрявцева даже заявила, что Костомаров якобы продолжал выступать на ледовых шоу с высокой температурой.

«Я три дня назад разговаривала с Евгением Плющенко. Уж не знаю, какая информация, достоверная или нет, но он сказал, что Костомаров катался два шоу с температурой 38,5», — сказала Кудрявцева на программе «Звезды сошлись».

Напомним, в январе Костомаров исполнял главную роль в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а также выступал на открытых катках при температуре -20 градусов в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

10 января олимпийский чемпион был экстренно доставлен в реанимацию, где его ввели в состояние медикаментозной комы. Врачи диагностировали пневмонию и грипп типа B.

Осложнения болезни привели к сепсису (заражению крови) и двустороннему гидротораксу — скоплению жидкости в легких, из-за которого спортсмен не мог нормально дышать.

Все это время врачи искусственно поддерживали жизнь Костомарова: его подключали к аппарату ИВЛ и ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации).

Как объясняла врач-бактериолог Маргарита Орлина, без использования ЭКМО фигуристу грозила быстрая смерть из-за гипоксии мозга:

«К аппарату ЭКМО обычно подключают пациентов при резком снижении парциального давления кислорода в крови и при поражении легких более 75% процентов».