«Болели все мышцы»: Загитова провела мастер-класс по боксу

В московских «Лужниках» прошел День Московского спорта. Главным событием стал боксерский мастер-класс, который провела фигуристка Алина Загитова вместе с олимпийским чемпионом Олегом Саитовым. Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что бокс помогает развить быстроту, выносливость, резкость и координацию, а экс-фигуристка Катарина Гербольдт рассказала, что некоторые специалисты включают бокс в программу подготовки.

В самом начале открытой тренировки не обошлось без небольшого конфуза: ведущий мероприятия после выхода Алины Загитовой на ринг обратился к ней, назвав ее Камилой.

Помимо этого, спортсменку представили как олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях, хотя она выиграла свое единственное золото Игр в турнире одиночниц.

Впрочем, это была единственная накладка. В рамках мастер-класса Загитова провела разминку, а также показала насколько ударов.

После тренировки Саитов высоко оценил навыки Загитовой, а также посоветовал ей не бросать бокс.

«Девушка приятная, координированная. Когда человек занимается профессионально спортом, требующим координации, он и в любом другом виде спорта сможет навыки перехватить. Поэтому все нормально, занимается полтора месяца — все достаточно неплохо. Но чтобы научиться боксу, нужен спарринг-партнер, его ощущение. Без контакта ты не сможешь.

У Алины хорошие качественные удары, не просто касания. Чувствуется, что человек работает над собой, все хорошо. Какой дам совет? Не бросать бокс, не переживать — все получится. Все будет хорошо. Я получил удовольствие, когда рядом человек с хорошей энергетикой, всегда приятно. Я готов помогать, на постоянной основе, наверное, нет, но подсказывать, иногда мастер-классы проводить, готов», — сказал Саитов в беседе с «Матч ТВ».

«После мастер-класса Загитова рассказала, что высоких результатов она добилась, не думая ни о чем, а просто делая свое дело, но у нее тоже были взлеты и падения», — заключил боксер.

Фигуристка заявила, что после первого занятия по боксу у нее болели все мышцы, но это помогает ей поддерживать физическую форму, потому что в боксе есть все, что нужно нам для фигурного катания: и координация, и выносливость, и быстрота движений.

Тренер Александр Жулин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что боксерские тренировки способны развить множество полезных качеств.

«Мне сложно ответить, чем бокс может помочь Загитовой в фигурном катании. Наверное, поможет развить, быстроту, выносливость, резкость, координацию. Бокс — один из самых сложных видов спорта, где дело касается выносливости», — сказал специалист.

А экс-фигуристка Катарина Гербольдт рассказала, что некоторые наставники включают бокс в программу занятий.

«Есть ряд видов спорта, которые помогают в других дисциплинах. Некоторые тренеры делают тренировки по боксу, но это редкость. Такой опыт в мире фигурного катания был.

Также некоторые специалисты проводят тренировки по большому теннису. Ну а без легкой атлетики не обходится ни один вид спорта», — сказала Гербольдт.

Загитова призналась, что не хочет останавливаться на боксе и желает встать на скейтборд, правда, не сразу: «Это очень тяжело и травмоопасно, поэтому я пока не буду этого делать», — заявила спортсменка.

Не обошлось на Дне Московского спорта и без других фигуристок: Анна Щербакова провела тренировку по брейк-дансу вместе с танцором Антоном Тонски. Она повторила несколько базовых элементов, а также исполнила прыжок на полу.

«С удовольствием останусь посмотреть на настоящих профессионалов. Хочу сказать всем, кто не является профессионалом в каком-либо виде спорта — приобщайтесь к спорту. Это было круто. Всем спасибо», — сказала Щербакова после мероприятия в беседе со Sport24.

Щербакова призналась, что ее младшая сестра занимается хип-хопом, параллельно изучая элементы брейк-данса.

«Ходила на ее выступления, прикольно выглядело. Решила попробовать. Планы на ближайший месяц? Тренируюсь, готовлюсь к шоу, чтобы прийти в форму и радовать зрителей в шоу», — добавила она.

На празднике присутствовала и Камила Валиева, которая провела открытую фитнес-тренировку.

«Вообще, шикарное настроение после тренировки. Я потренировалась. Надеюсь, тем, кто пришел на мою тренировку, тоже понравилось. Если будет что-то болеть, бывает. Пройдет! Но это все во благо.

Я считаю, что быть тренером в таком юном возрасте — это круто. Мне есть чему учиться, к чему расти. Очень хорошо передавать опыт, который уже есть, другим людям», — сказала она.

Также олимпийская чемпионка рассказала о подготовке к новому сезону.

«Планы такие же, как и всегда: ходить на старты, хорошо катать программы, радовать себя, зрителей, тренеров и судей новыми программами. Уже вышли на лед, потихоньку восстанавливаемся. Я уже восстановила все каскады, начинаю восстанавливать четверные прыжки.

Немного было сложно, но сейчас уже чуть больше двух недель сборы, поэтому более или менее в форме. Совсем скоро будут новости о новых программах. Ждите, смотрите в социальных сетях», — заключила Валиева.