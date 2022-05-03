Россию выгнали из всех еврокубков, Лиги наций и отклонили ее заявку на Евро

Игрок сборной России Фёдор Смолов в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России, 14 ноября 2021 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил российские клубы и сборные из всех международных соревнований на сезон-2022/23. Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко заявил «Газете.Ru», что ожидал такого решения, и вспомнил разговоры о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола, а бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов выразил надежду, что Россия после дисквалификации станет еще сильнее. В Российском футбольном союзе (РФС) пообещали продолжить защиту собственных интересов и, возможно, подать новые заявления в суд.

Российские команды не смогут принять участие в еврокубковых турнирах. От исключения наших команд больше всего выиграла Шотландия — теперь чемпион этой страны напрямую попадет в групповой этап Лиги чемпионов, заменив петербургский «Зенит», который в последний день апреля выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Мужская сборная России не сможет сыграть в Лиге наций, где должна была встретиться с Исландией, Албанией и Израилем. Также российская сборная опустится в Лиге наций из дивизиона B в более слабый дивизион C, где, например, играют Грузия и Кипр.

Женская команда России не поедет на Евро-2022, а ее место займет Португалия. Также наши женщины не сыграют в отборе на чемпионат мира 2023 года.

Молодежная сборная России отстранена от выступлений на Евро-2023, хотя в отборе наша команда сражалась за путевку на турнир с сильной Испанией.

УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.

Решение УЕФА может показаться неожиданным, ведь еще на днях глава организации Александер Чеферин высказался против санкций, которые наложены на атлетов из России.

«Российские спортсмены чувствуют на себе ограничения, хотя и не виноваты в происходящем. Поэтому следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа. Спортсмены не должны страдать», — говорил глава Союза европейских футбольных ассоциаций.

Впрочем, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил, что он ожидал такой исход.

«Конечно, ожидаемое решение. Ничего же в мире не изменилось. Предпосылок для этого и не было. Оптимизм появился после заявления Чеферина, это было три дня назад. А сегодня маленькая надежда погасла», — сказал Колосков Sport24.

Также чиновник отметил, что выступает против перехода России из УЕФА в Азиатскую футбольную федерацию (АФК).

«Почему я противник перехода в Азию? Уровень азиатского футбола на порядок ниже европейского. Все об этом знают. И вдруг предлагают из рая в Азию, где совершенно другие ценности. Помимо этого, переход из одной конфедерации в другую — архисложный вопрос. Да и во сколько это обойдется российским клубам? Если Федун говорит, что игра с «Оренбургом» ему обходится в 70 млн, то во сколько выйдет игра в Тегеране или Абу-Даби?!» — задался вопросом Колосков.

О том, что санкции против России на сезон-2022/23 были ожидаемы, сказал в беседе с «Газетой.Ru» и бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко.

«Уже было понятно, что нас исключат. У меня не было никакой надежды на другой исход. Не случайно же были разговоры о том, что нам надо заявляться в азиатские соревнования. Я другого и не ждал», — сообщил Деменко.

Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов выразил надежду, что отечественный футбол станет еще сильнее.

«К этому все и шло. Здесь даже добавить особо нечего. Вы же видите, что сейчас происходит. Но мы сильные. Мы пройдем через это. Станем еще сильнее. Будем сейчас развивать молодежь, детско-юношеский футбол», — заявил Колыванов «Газете.Ru».

Решение УЕФА осудил экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера.

«Я считаю, что спорт должен оставаться вне всякого политического вопроса!» — сказал Каррера «Матч ТВ».

Также на решение УЕФА отреагировали в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

«2 мая УЕФА объявил о серии решений исполнительного комитета союза, накладывающих запрет на участие российских клубов и сборных в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2022/2023 по всем разновидностям футбола. Кроме того, отклонена заявка, декларирующая заинтересованность России в проведении чемпионата Европы в 2028 или 2032 годах.

Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями. РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений»,

— заявили в службе коммуникаций «Чемпионату».

Наверное, единственной хорошей новостью является то, что в таблице коэффициентов УЕФА российские клубы не получат за предстоящий сезон ноль очков. За пропущенный сезон-2022/23 нашей ассоциации добавят 4,333 балла. Это наш наименьший коэффициент, заработанный за пять последних сезонов.