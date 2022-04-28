«Спортсмены не должны страдать»: УЕФА может допустить российские команды до еврокубков

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин в интервью заявил, что организация может пересмотреть свое решение о бане российских и белорусских клубов, принятое в начале марта. Чиновник считает, что спортсмены не должны нести коллективную ответственность. Он не исключил снятие ограничений перед стартом сезона-2022/23.

Президент УЕФА Александр Чеферин в беседе с журналистом словенского издания «Вечер» анонсировал решение по поводу участия российских и белорусских клубов в еврокубках в сезоне-2022/23.

Глава европейского футбола заявил, что выступает против коллективной ответственности, и что санкции из-за военной спецоперации РФ на Украине не должны касаться российских и белорусских спортсменов.

«Российские и белорусские спортсмены чувствуют на себе ограничения, хотя они не виноваты в происходящем. Поэтому следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа.

Спортсмены не должны страдать», — заявил Чеферин.

При этом функционер отметил, что УЕФА был вынужден пойти на трудный шаг об исключении российских команд в нынешнем сезоне, добавив, что решение будет пересмотрено в начале нового сезона.

Напомним, что по ходу текущего розыгрыша Лиги Европы организацией был отстранен от участия в 1/8 финала московский «Спартак», который сумел впервые за 26 лет одержать победу на групповом этапе, показав таким образом свой лучший результат в еврокубках после достижения четвертьфинальной стадии в сезоне-2010/11, когда красно-белые под руководством Валерия Карпина с общим счетом 3:10 уступили будущему победителю турнира «Порту».

Что будет, если УЕФА примет решение в пользу российских клубов?

Решение о будущем российских клубов будет объявлено на майском заседании УЕФА в Ньоне. Если российские команды будут допущены до участия в еврокубках, то путевки будут распределены согласно месту России в таблице коэффициентов УЕФА перед стартом сезона-2021/22.

Это означает, что Российский футбольный союз (РФС) сможет делегировать от страны пять команд. Чемпион России отправится напрямую в групповой этап Лиги чемпионов, обладатель серебряных медалей начнет путь в главный европейский клубный турнир с третьего квалификационного раунда.

Бронзовый медалист Российской премьер-лиги (РПЛ) этого сезона стартует в предстоящем еврокубковом сезоне с третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, четвертая команда страны будет играть со второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА.

Обладатель Кубка России получит место на групповом этапе Лиги Европы. Если же этот трофей завоюют футболисты московского «Динамо», сумев при этом сохранить третье или четвертое место в итоговой таблице чемпионата России, то тогда пятая команда по итогам сезона отправится во второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА.

В случае, если динамовцы останутся вторыми, то в Лигу Европы напрямую попадет третья команда чемпионата, а четвертая и пятая сыграют в Лиге конференций УЕФА.

Что будет, если УЕФА примет решение не в пользу российских клубов?

Если бан все же сохранится, то Россию ждет еще более катастрофическое падение в таблице коэффициентов УЕФА. По окончании нынешнего сезона в таблице уже сгорит коэффициент сезона-2017/18, в котором сразу четыре российские команды («Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив») смогли обеспечить себе еврокубковую весну, добыв суммарно 12,600 балла.

Этот результат стал четвертым — клубы РПЛ смогли выступить в том сезоне успешнее, чем клубы французской Лиги 1 и немецкой Бундеслиги, набравшие 11,500 балла и 9,857 балла соответственно.

Таким образом, российский чемпионат точно выпадет из топ-15, из-за чего чемпион РПЛ потеряет возможность напрямую попадать в групповой этап Лиги чемпионов, а также лишится слота для участия в Лиге Европы. Всего в еврокубках смогут играть лишь четыре команды.

Если Россия пропустит предстоящий еврокубковый сезон, то не сможет набрать ни одного очка в таблицу коэффициентов, а это значит, что после снятия бана подъем со дна европейского футбола займет гораздо больше времени, чем сейчас. О приезде лучших команд Европы болельщикам также придется забыть.

От решения УЕФА зависит и будущее РПЛ — в случае недопуска российских команд в еврокубки лига будет всерьез рассматривать вариант с расширением от 16 до 18 команд для увеличения числа матчей в сезоне.