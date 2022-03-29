«Игроки сборной России боятся соперников, которые выше уровнем — это все из детства»

Иван Старков — яркий игрок московского «Локомотива» середины нулевых и финалист Кубка России 2008 года в составе пермского «Амкара». Сейчас он активно развивает тренерскую карьеру в команде третьего дивизиона «Темп» из Барнаула и много работает с детьми. В беседе с «Газетой.Ru» Старков объяснил, почему ЦСКА имеет все шансы отобрать у «Зенита» победу в Премьер-лиге, какую цель преследовал Валерий Карпин, вызывая игроков в сборную России в период отстранения, почему отъезд легионеров может положительно сказаться на развитии российского футбола, а также рассказал, как требующие немедленного результата и матерящие детей тренеры губят отечественный футбол.

«ЦСКА готов побороться с «Зенитом» за первое место»

— Сейчас «Зенит» идет на первом месте с отрывом в пять очков. Есть ли шансы у московского «Динамо» и ЦСКА навязать ему борьбу?

— Да, борьба еще не закончена. Даже те команды, которые сейчас идут в низу турнирной таблицы, будут биться в каждом матче против лидеров, ведь у них есть мотивация остаться в РПЛ. Отрыв «Зенита» по очкам не очень большой, и ЦСКА вполне может до конца чемпионата не проиграть ни в одном матче. Они сейчас показывают лучшую игру в чемпионате России.

Думаю, ЦСКА готов побороться за первое место. У них поставленная игра, и много новичков, которые делают игру.

— А «Динамо» выпадает из чемпионской гонки?

— Хотелось бы, чтобы не выпали. Но после возобновления чемпионата им тяжелее дается игра. Большое число молодых игроков в составе сказывается на стабильности. ЦСКА — более опытная команда. Отдал бы предпочтение ЦСКА как главному конкуренту «Зенита».

— Сандро Шварц остался на посту тренера «Динамо». Неужели даже его присутствие на тренерском мостике не поможет?

— У него очень большой авторитет в команде. Мне нравится, как он работает, — в первую очередь, с молодежью. Его присутствие — главный фактор того, что команда будет держаться на плаву. Да, клуб покинули многие иностранные игроки, но и, например, из «Краснодара» легионеры уехали, а команда продолжает показывать хороший футбол. Надеюсь, что «Динамо» до конца будет бороться за победу в чемпионате.

— В чем причина того, что «Спартак» неудачно играет в чемпионате, занимая девятое место, а в Лиге Европы вышел в плей-офф с первого места?

— «Спартак» справедливо занимает девятое место. Не может команда, которая меняет в год по два-три тренера, бороться за высокие места. Футболистам надо каждый раз привыкать к требованиям наставника. У каждого специалиста свое видение игры.

Только игроки привыкли, как приходит другой тренер. Им надо опять перестраиваться. Так происходит из года в год. Невозможно перестроиться по щелчку пальцев. В Лиге Европы не так много матчей, а в «Спартаке» игроки высокого класса, и они показали отличную игру. Однако на длинной дистанции им тяжело.

В потенциальной игре 1/8 финала с «Лейпцигом» «Спартак» мог бы зацепиться за нужный результат. Матч всегда начинается со счета 0:0, а «Лейпциг» не та команда, которая могла бы разорвать красно-белых. Немцев можно было бы проходить.

«Чтобы уехать играть в Европу, нужен определенный уровень»

— Как массовый отъезд легионеров скажется на уровне чемпионата России?

— Конечно, уровень чемпионата упадет, потому что сильные и наиболее квалифицированные на данный момент игроки уезжают. Но положительный момент в том, что появится больше шансов раскрыться у российских молодых футболистов. Когда легионеры вернутся, конкуренция в чемпионате будет выше, так как сейчас российские игроки будут расти.

— Бытует мнение, что российские игроки прогрессируют именно рядом с сильными легионерами. Может ли этот процесс остановиться?

— Какие-то игроки остановятся в развитии, но какие-то прибавят. Можно ведь на ситуацию посмотреть с двух сторон.

Некоторые ждут этого шанса. Они сейчас будут грызть землю за ту возможность, которая им предоставилась.

Кто-то может расслабиться из-за того, что нет конкуренции, но не все. Многие не имеют возможности играть из-за того, что места в составе занимают иностранцы. Сейчас у них появится шанс.

— Стоит ли уезжать россиянам в Европу, чтобы иметь возможность засветиться в еврокубках? Может, не в такие сильные чемпионаты как Англия или Испания?

— Для того чтобы уехать, нужен определенный уровень мастерства. Я считаю, если игроку до 28-29 лет и он один из лидеров клуба РПЛ, то нужно стремиться играть в более сильном чемпионате. Там другой менталитет, другие скорости. В том же чемпионате Бельгии совсем другие требования. Но это уже зависит от самого футболиста. Захочет ли он что-то менять и рисковать деньгами, комфортным местом?

Например, Федор Чалов не мог себя проявить в ЦСКА, но сейчас забивает голы в швейцарском «Базеле». Для него и для нашей сборной это большой плюс. Надо уезжать, если есть такая возможность.

«Во всех топ-чемпионатах играет по 18-20 команд»

— Были разговоры о том, что РПЛ могут расширить до 18 команд, но потом от идеи отказались. Стоило ли принять такое решение? Например, чтобы больше клубов из регионов играло на высшем уровне?

— Мы не знаем всей ситуации, почему не произошло расширение.

Во всех топ-чемпионатах по 18-20 команд. Да и футболистам интереснее играть, а не тренироваться. Они растут, когда участвуют в матчах, а не тренируются. У нас слишком мало игр.

Когда команда играет в еврокубках, приходится играть через три дня. Российские игроки не привыкли к такому, а в Европе такой график у всех.

— Некоторые говорят, что нужно сократить РПЛ до 12 туров и играть в три круга. Тогда получилось бы 33 тура вместо сегодняшних 30. Но не убило бы это решение футбол в регионах?

— Мое мнение, что в таком случае у нас снизится уровень чемпионата. В 12 командах меньше игроков, чем в 16 или 18. А кто смотрит за ФНЛ? Как игрокам оттуда пробиваться наверх? Если вернутся легионеры, то они займут вообще все места в этих 12 командах. Как тогда будут расти наши игроки? От меня ничего не зависит, но интересно, когда много команд, чем смотреть одни и те же игры, пусть это даже «Спартак» — «Динамо».

Но «Сочи» или «Крылья Советов» — тоже интересно. Некоторые игры получаются хорошими между клубами, которые идут в низу таблицы. Мне интересно смотреть, когда много российских футболистов. Для этого и надо делать больше команд.

«Кто у Карпина не выкладывается, в следующий раз просто не приедет в сборную»

— Давайте поговорим про сборную России. Объясните логику главного тренера национальной команды Валерия Карпина: зачем нужно было вызывать игроков на сборы, зная, что в ближайшее время команда не будет играть? Может, надо было в это время сыграть тур в чемпионате?

— Тренер продолжает свою работу. Рано или поздно нам разрешат участвовать в официальных матчах, и команда должна быть готова. Игроки должны понимать, что, если они себя проявляют, то их ждет вызов в сборную, на них рассчитывает тренер. Поэтому собрать команду, поговорить с ребятами, объяснить, что нужно продолжать показывать хорошую игру в чемпионате, выдавать максимум, чтобы попасть в сборную, — это правильное решение. Сборная России не должна оставаться без товарищеских матчей или сборов. Я понимаю логику Карпина.

— А сами игроки в такой ситуации не начнут работать в сборной спустя рукава?

— Спустя рукава с Карпиным невозможно работать. У него высокие требования. Я не представляю, чтобы при Карпине кто-то не выкладывался полностью. Такой игрок в следующий раз просто не приедет.

«Не все понимают, зачем нужен детский тренер»

— Вы тренируете барнаульский «Темп», в прошлом сезоне команда победила в Кубке Сибири и Дальнего Востока, а также заняла второе место в чемпионате зоны «Сибирь». Планируете играть в Кубке России в следующем году, заявиться в ФНЛ-2?

— Нашему клубу идет третий год. Мы движемся планомерно. Начали с чемпионата края. В прошлом сезоне с первого раза выиграли серебро в своей зоне в Третьем дивизионе первенства России, стали, как вы уже отметили, обладателями Кубка. Команда развивается, приходят новые игроки, много молодых футболистов. В первую очередь, в планах продолжать показывать результат в текущем первенстве. Потом будем с руководством клуба думать, как команде развиваться дальше. Если будет вариант заявиться в ФНЛ-2, это было бы здорово.

В Кубке России планируем участвовать тоже, сейчас собираем документы.

— Вы также являетесь детским тренером. Насколько я знаю, в работе с детьми вы делаете упор не на результат матчей, а на то, чтобы они приобретали понимание игры. Но многим родителям важно, чтобы их дети побеждали здесь и сейчас. Как удалось объяснить им ваш подход к занятиям?

— Я могу очень много по этому вопросу сказать. К сожалению, эта тема не затрагивается: не все понимают, зачем нужен детский тренер.

Вообще, есть два типа детских тренеров: кровопийцы, которые пьют кровь из детей. Ребята им дают победы, кубки, медали. А есть наставники, которые учат играть в футбол.

Например, в ДЮСШ «Темп» мы не смотрим на результат игры. Мы смотрим, как игрок принимает решение в стрессовых ситуациях, и развиваем именно этот навык. Игроку не разрешается выбивать мяч подальше от ворот. Пусть он привезет себе гол, но за счет своих ошибок он будет учиться.

В эти дни у нас идет турнир. В прошлом матче мы проиграли 3:4, уступая 0:3. Мы ни разу не сыграли на вынос, а доходили до чужих ворот через пас. Это очень тяжело. Но мы забили три красивых мяча — с передачами, комбинациями. Родители остались довольны игрой, хотя финальный результат был не в нашу пользу. Я проводил с родителями много собраний, объяснял, для чего это нужно, почему победа на данном этапе — не главное, и почему важно продолжать участвовать в турнирах. Мы не создаем команду чемпионов. Мы тренируем игроков, которые будут готовы к профессиональному футболу.

90% тренеров команд, участвующих в турнире, носятся по технической зоне, орут, матерят детей. Им нужен результат любой ценой. Игра упрощается. Защитник выбивает мяч, боясь ошибиться. Вратарь поступает так же.

Такая тактика дает результат в моменте, приносит победы в соревнованиях, кубки, медали. Однако такой подход оборачивается проблемой в дальнейшем.

— А в других странах отличается подход к обучению детей?

— В Бельгии детям нельзя выбивать мяч от ворот дальше центра поля. Они должны проходить чужую половину через пас. Иначе мяч отдается другой команде. Это закреплено в правилах. В других странах Европы — то же самое. У нас принимают системы обучения из Испании, Германии, а на турнирах юные игроки выбивают мяч. Ну а где же оттачивать мастерство, если не в играх?!

Сегодня в игре наш последний защитник принял мяч, прошел по лицевой линии, обыграл соперника, сделал финт Зидана, обыграл двоих и сделал голевой пас вперед. Он на меня смотрит и улыбается — ребенок получил удовольствие от этого момента! 99% детей на этом турнире так не сделают — это риск, их прибьет тренер, если игрок привезет гол в свои ворота.

Поэтому у большинства наших ребят нет раскованности на соревнованиях, нет получения кайфа от игры. Есть боязнь ошибиться, стремление выбить мяч. К сожалению, наставники этого не понимают, и это основное отличие подхода к обучению в России и в топовых футбольных странах.

Конечно, есть те, кто работает, как мы. Например, в барнаульском «Динамо», в «Алтае» такие специалисты есть, но их очень мало.

— Следует ли из этого, что молодые игроки не могут адаптироваться ко взрослому футболу?

— Конечно, они к нему просто не готовы. Центральный защитник до 16 лет выбивал мяч на всех турнирах, боясь привезти гол. Что он будет делать во взрослой команде, где требуют разыграть от ворот и сделать передачу? Нападающему в детстве дают установку бить с любой позиции. Он приходит во взрослую команду, а ему за это выговаривают. Как они научатся? Они все скованные, опасаются проявить свою индивидуальность, потому что боязнь ошибки преследовала их все детство.

«Игроки сборной боятся соперников, которые выше уровнем, — это все из детства»

— На прошлом чемпионате Европы было видно, что футболисты сборной боятся играть. Если Россия пропускала первой, то не знала что делать. Связано ли это со страхами из детства?

— Да, это страх неудачи. Вы слышали Карпина? Он говорил, что Бельгия в стартовом матче в первом тайме вообще не прессинговала. Они давали нашим играть. Мы просто не могли сделать передачи, спокойно пройти половину поля. Мы играли через длинные передачи. Конечно, это все идет из детства. Боязнь соперника, который выше уровнем.

На детских турнирах такая же ситуация. Игроки должны быть раскованными, а у нас постоянно ситуации, когда из-за ребенка пропустили гол, его тренер сажает на скамейку и орет матом на него. Ребенок уже и не хочет играть. Он просто в следующий раз выбьет мяч, чтобы его не ругали.

— Есть ли у вас в мечтах попробовать свои силы в Европе?

— У меня есть планы развиваться как тренеру. Наставник не может знать все. В этом и есть плюс профессии. Мы можем постоянно учиться. У всех есть сокровенные желания. Для меня самое главное — не останавливаться в развитии. Собирать информацию от более опытных коллег. Учиться, учиться и учиться. Даже самый лучший тренер не знает все.

— У кого из современных тренеров вы хотели бы чему-то научиться?

— В этом году мы ездили в Сочи (ФК «Темп» играл в Кубке России для команд Третьего дивизиона. — «Газета.Ru»). У нас было общее собрание с наставником «Сочи» Владимиром Федотовым. Мы разговаривали полтора часа. Посмотрел его тренировки, понравилось. Сейчас смотрю каждый матч его команды.

Беру у «Сочи» тактические идеи, элементы тренировочного процесса, дальше уже сам импровизирую с тактикой и упражнениями. Есть много специалистов, которые мне нравятся, но в этом сезоне мне импонирует именно Федотов.