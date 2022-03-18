Как СССР, Югославия и ЮАР выходили из-под спортивных санкций

Игроки сборной России перед началом матча отборочного этапа молодежного чемпионата Европы по футболу 2023 между сборными командами России и Испании

После массового отстранения российских спортсменов от участия в международных турнирах на неопределенный срок на территории страны стали организовываться локальные соревнования, которые помогают атлетам не терять форму и быть готовыми к отмене санкций. «Газета.Ru» рассказывает историю дисквалификаций и отстранений других стран от мирового спорта.

СССР

После образованная СССР в 1922-м году власти страны неоднократно пытались добиться участия своих спортсменов в международных соревнованиях, в первую очередь шла борьба за допуск советских атлетов на Олимпийские игры.

Еще в 1920-м году главное управление Всевобуча РСФСР направило ходатайство в Международный олимпийский комитет (МОК) об участии восьми спортсменов в Играх в Антверпене, однако организация отказалась приглашать атлетов из Советской России, считая на тот момент полноправным членом комитета МОК от страны представителя прошлого политического режима князя Льва Урусова, эмигрировавшего во времена Гражданской войны.

Председатель МОК барон Пьер де Кубертен, являвшийся идеологом и инициатором возрождения Олимпийских игр, утверждал, что Урусов разрабатывал проект участия в Олимпиадах сразу двух сборных России — советской и эмигрантской, однако в организации план русского князя поддержки так и не сыскал.

В 1924 году СССР получил приглашение на Игры в Париж, однако не напрямую через оргкомитет соревнований, а благодаря посредничеству Французского рабочего спортивно-гимнастического союза и Высшего совета по физической культуре РСФСР. Посчитав подобный жест неприемлемым, Советский Союз отказался от участия в Олимпиаде.

После окончания Второй мировой войны СССР начал активно интегрироваться в международное спортивное сообщество и в 1950-м году получил от МОК очередное приглашение для участия в летних Олимпийских играх в 1952 году. Ответив согласием, в 1951-м году в СССР был создан Национальный олимпийский комитет (НОК). В рамках 46-й сессии МОК Советский Союз был принят в организацию.

В следующем году в Хельсинки прибыли советских 295 атлетов, которые соревновались в 16 видах спорта. По итогам состязаний сборная СССР заняла в неофициальном командном зачете второе место, завоевав 22 золотых, 30 серебряных и 19 бронзовых наград.

close 100% Советские легкоатлеты Георгий (слева) и Серафим (справа) Знаменские, 14.06.1935 Дмитрий Дебабов/РИА «Новости»

Рекордсменом по числу обладателей медалей в составе сборной Советского Союза стал гимнаст Виктор Чукарин, выигравший шесть наград (четыре золота и два серебра). Первой олимпийской чемпионкой в истории СССР стала легкоатлетка Нина Пономарева-Ромашкова, победившая с мировым рекордом в соревнованиях по метанию диска.

ЮАР

Самые жесткие и продолжительные санкции по отношению к спортивным органам одного государства были применены по отношению именно к этой стране. Южно-Африканский Союз (предшественник ЮАР, — прим. «Газеты.Ru») принимал участие в Олимпийских играх с 1904 года.

С приходом к власти в 1948 году Национальной партии новым вектором развития государства стал апартеид — официальная политика расовой сегрегации, направленной на ущемление прав коренного населения. Многие спортсмены из других, в первую очередь африканских стран, инициировали бойкоты соревнований с участием атлетов из ЮАР, правительство которой не допускало присутствия чернокожих в составах своих делегаций.

В 1962 году МОК отозвал приглашение ЮАР для участия в Играх 1964 года в Токио из-за данного запрета. Для попадания в Мехико на Игры 1968 года МОК выдвинул условием обязательного участия в соревнованиях наличие представителя не белой расы для ЮАР, однако позже отказался от этой идеи из-за угрозы бойкота со стороны других африканских стран, попросту не допустив на Олимпийские игры всю сборную.

close 100% Южно-Африканская Республика. Территория резервации огорожена колючей проволокой А. Иванченко/РИА «Новости»

Контакты со многими спортсменами из ЮАР были прекращены, однако те страны, которые все же изъявляли желание посоревноваться с атлетами из Южной Африки, получали осуждение со стороны мирового сообщества.

Так, в 1976 году африканские страны потребовали от МОК отстранить от участия в Играх в Монреале сборную Новой Зеландии, чья регбийная сборная приняла участие в турне по ЮАР и провела несколько матчей. МОК отказался дисквалифицировать новозеландцев, аргументировав свое решение тем, что регби не является олимпийским видом спорта. В итоге 27 африканских стран отказались от поездки в Монреаль.

Отстранения спортсменов из ЮАР касались не только Олимпийских игр. В 1970 году страна была изгнана из Международной федерации легкой атлетики (IAAF), что не позволило бегунье Золи Бадд официально оформить мировой рекорд в беге на 5000 метров, установленный в 1984 году.

С 1974 года ЮАР не принимал участия в шахматных олимпиадах, в 1985-м году был прерван цикл этапов Гран-при «Формулы-1» и Moto GP, в 1963 году Международная федерация футбола (ФИФА) исключила ЮАР из списка членов организации, а в 1970 году команда Южной Африки была дисквалифицирована из Кубка Дэвиса.

В 1980 году в Организации объединенных наций (ООН) был создан «Список спортивных контактов с Южной Африкой». Исключались спортсмены из данного списка только в случае подписания специального заявления, по которому они обязывались не посещать ЮАР и не участвовать в соревнованиях вплоть до отмены апартеида. В конце 1985 года Генеральная ассамблея ООН подписала Международную конвенцию против апартеида в спорте.

В 1990-х годах политические преобразования и завершение политики апартеида привели к восстановлению ЮАР в мировом спорте. В 1990-м году страна вновь стала полноправным членом МОК. Южноафриканская конфедерация спорта и Национальный олимпийский комитет были созданы в 1991-м году, а в 1992-м спортсмены приняли участие на Играх в Барселоне.

Эпоха апартеида в ЮАР окончательно завершилась в 1994 году с избранием Нельсона Манделы на пост главы государства. В 1995-м страна стала хозяйкой мирового чемпионата по регби, а спустя 15 лет приняла первый в истории континента чемпионат мира по футболу.

Югославия

После распада Социалистической Федеративной Республики Югославия, который начался в июне 1991 года после провозглашения независимости Словенией и Хорватией, против Союзной Республики Югославия Советом безопасности ООН были введены санкции, затрагивающие не только политическую и экономическую, а также культурную и спортивную сферы.

close 100% Сборная Югославии позирует фотографам перед матчем чемпионата мира по футболу с Колумбией в Арике, Чили, 7 июня 1962 года AP

Из-за принятия резолюции Совета Безопасности ООН 757, принятой 30 мая 1992 года, которая ограничивала право спортсменов из СРЮ на участие в соревнованиях, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил сборную Югославии к участию в чемпионате Европы, где команда под руководством Ивицы Осима имела реальную возможность одержать победу.

В 1990 году югославы выдали свой лучший результат на чемпионате мира за 28 лет, сумев добраться до стадии четвертьфинала — молодая сборная, составленная преимущественно из футболистов, выступающих в национальном чемпионате СФРЮ, в матче за право сыграть в полуфинале уступила в серии пенальти сборной Аргентины, где блистал Диего Армандо Марадона.

close 100% Марадона начинал свою профессиональную карьеру в клубе «Архентинос Хуниорс». Отметим, что футболист дебютировал в основном составе команды за 10 дней до своего 16-летия. Покинул он коллектив в 1981 году после конфликта с руководством, тренером и игроками клуба AP

Звездами того состава югославской команды были молодые Драган Стойкович, Роберт Просинечки, Роберт Ярни, Вуядин Станойкович, Дарко Панчев, Давор Шукер.

В 1991 году белградская «Црвена Звезда» стала обладателем Кубка чемпионов, обыграв в финале марсельский «Олимпик». Главный тренер Любко Петрович имел в своем распоряжении команду, составленную практически полностью из футболистов Югославии — в заявке на решающую игру турнира 15 из 16 человек представляли именно СФРЮ.

Квалификационный турнир к Евро-1992 югославские игроки прошли без особых проблем, заняв первое место в своей группе — семь побед в восьми матчах. На континентальном первенстве отстраненную сборную Югославии заменила Дания, которая отстала в турнирной таблице отборочной группы 4 от команды СФРЮ на один балл.

В финальном турнире датчане сотворили сенсацию, сумев на групповом этапе сначала опередить сборные Франции и Англии, а затем выйти в финал, оказавшись сильнее голландцев в полуфинальной серии пенальти. В финале команда Рихарда Меллер-Нильсена со счетом 2:0 обыграла немцев и впервые в своей истории стала чемпионом Европы.

close 100% Ким Вильфорт забивает Германии в финале Евро-1992 http://globallookpress.com/

Помимо футбола, сборная СРЮ была отстранена и от участия в Олимпийских играх в Барселоне. 58 спортсменов из 13 видов спорта, которые представляли также республику Македония, выступали на соревнованиях под олимпийским флагом.

Чтобы избежать путаницы с атлетами из Объединенной команды, составленной из спортсменов бывшего СССР, МОК представлял атлетов из Югославии как независимых олимпийских участников (Independent Olympic Participant, IOP).

К спортивным соревнованиям допускать атлетов из СРЮ под своим флагом стали в 1995-м году, когда одноименная сборная сначала через дополнительный турнир была допущена к участию в чемпионате Европы по баскетболу, а затем и выиграла его, обыграв в финале литовцев.

В 1996-м году Югославия приняла участие в Олимпийских играх в Атланте. Всего в США была направлена делегация из 68 спортсменов, которая смогла завоевать четыре награды — одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

Олимпийской чемпионкой и бронзовой призеркой в стрельбе стала Александра Ивошев, югославские баскетболисты взяли серебро, а мужская волейбольная команда выиграла матч за третье место.

КНДР

Несмотря на то, что МОК никогда не отстранял НОК КНДР от участия в Олимпийских играх, северокорейские спортсмены испытывают трудности из-за санкций Совбеза ООН, ограничивающих экспорт многих товаров и оборудования.

В 2018 году МОК направил запрос на разрешение экспорта спортивного инвентаря в страну для подготовки к Олимпийским играм 2020 года в Токио, однако он был отклонен ООН, что вызвало разочарование у главы МОК Томаса Баха.

close 100% Президент МОК Томас Бах Reuters

«Такие решения затрудняют выполнение МОК своей миссии по объединению спортсменов со всего мира для содействия взаимопониманию и дружбе, независимо от политического происхождения или любых других различий. Тем не менее мы будем продолжать вносить свой вклад в мир и примирение на Корейском полуострове и за его пределами посредством спорта», — сказал Бах в беседе с Inside The Games.

По информации ТАСС, против предложения о снятии ограничений на экспорт спортивного инвентаря выступили Соединенные Штаты, которые имеют право вето в Совете Безопасности ООН.

В 2018 году Северная Корея направила для участия в Играх в Пхенчхане делегацию из 22 спортсменов. Атлеты из Северной и Южной Кореи вместе прошли на церемониях открытия и закрытия соревнований, а женская хоккейная сборная была составлена из представительниц обеих стран.