«Барселона» будущего: как Хави изменил родной клуб

Игрок «Реала» Эдер Милитао (слева) и игрок «Барселоны» Жерар Пике прыгают за мячом во время полуфинального футбольного матча Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» на стадионе короля Фахда в Эр-Рияде, Саудовская Аравия

«Барселона» разбомбила мадридский «Реал» в «Эль-Класико» со счетом 4:0 и уже два месяца сносит всех со своего пути, являясь главным фаворитом Лиги Европы. «Газета.Ru» рассказывает о том, как сине-гранатовые победили главного соперника, как преобразились при Хави и чего теперь вообще ждать от «Барсы».

Оглушительное «Эль-Класико»

«Эль-Класико» на «Сантьяго Бернабеу» в 29-м туре собрало 60 тысяч зрителей. Больше просто сейчас нельзя из-за продолжающейся реконструкции нижнего яруса трибун. Болельщики собрались посмотреть за победой уверенно лидирующего в чемпионате «королевского клуба», на деле же получился разгром в обратную сторону.

«Реал» подошел к этому матчу с отрывом в 15 очков от каталонцев в чемпионате (при игре в запасе у «Барсы»), но главное, что «сливочные» выиграли пять последних «Класико». Среди них матч первого круга, когда «Барселону» возглавлял еще Роналд Куман, а также игра полуфинала Суперкубка уже при Хави.

Тем не менее к мартовскому сражению сине-гранатовые подошли с 11-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах, а в Ла Лиге не уступали никому и вовсе с 4 декабря.

Игра в Мадриде началась в более-менее равном ключе, с обоюдными шансами, но достаточно быстро обозначилось территориальное преимущество гостей. А потом оно вылилось еще и в голы.

Они уложились всего в 24 минуты игрового времени, не считая компенсированного к первому тайму и перерыва. Голы пришли с 29-й по 53-ю, и дальше соперники доиграли встречу при ставшем итоговым счете.

Такая победа, еще и на территории соперника, безусловно, свидетельствует о возрождении «Барселоны» под руководством Хави. Правда, говорить о реальной борьбе за чемпионский титул Ла Лиги уже в этом сезоне все-таки вряд ли приходится.

Потеря «Реала» и тактическое превосходство «Барсы»

Сам матч получился весьма любопытным и информативным с тактической точки зрения. Важнейшим фактором, оказавшим влияние на все, стала травма Карима Бензема, полученная в концовке матча предыдущего тура против «Мальорки» (3:0), в котором он оформил дубль и сделал голевой пас.

Прямой замены лучшему бомбардиру чемпионата Испании нынешнего сезона в распоряжении Карло Анчелотти сейчас просто нет. И дело, само собой не только в резуольтативности 34-летнего французского нападающего, а в его влиянии на игру команды.

В другом матче национального чемпионата главный тренер «Реала» либо заменил бы Бензема по позиции Лукой Йовичем или Мариано, либо попробовал бы схему с «ложной девяткой», которую могли бы исполнить Марко Асенсио, Эден Азар или Родриго.

Против «Барселоны» Анчелотти пошел иным путем, устроив тактическую революцию. Он действительно выбрал схему с «ложной девяткой», но эта роль неожиданно досталась Луке Модричу. Хорват должен был при атаках выдвигаться как можно выше, но при этом по максимуму сохранить свои функции связующего полузащитника-плеймейкера.

Кроме того, это позволило тренеру одновременно выставить с первых минут также Каземиро, Тони Крооса и Федерико Вальверде, здорово умеющего прессинговать и всегда проводящего отличные игры именно в «Эль-Класико».

План не сработал. Модрич выпал из игры в первом тайме, а без него на привычном месте у хозяев еще и хуже держался мяч. Кроме того, в данной формации «Реал» осознанно отказался от высокого прессинга, что дало каталонцам колоссальное превосходство по владению мячом.

Если поначалу игра еще была более-менее равной, хотя и со звоночками в штрафной «сливочных», то после первого гола перевес «Барсы» дальше становился все более угрожающим.

Еще важно, что «Реал» провалился на флангах обороны. Усман Дембеле «возил» Начо Фернандеса (в отсутствие травмированного Ферлана Менди), а Ферран Торрес уничтожал сильно сдавшего в последнее время Дани Карвахаля. И к тому же на острие был Пьер-Эмерик Обамеянг, для которого «Мадрид» вообще является «клиентом» (четыре гола в предыдущих четырех играх), и он выиграл всю борьбу у Эдера Милитао и Давида Алабы.

В перерыве Анчелотти попытался перестроить игру, но и схема с тремя защитниками не сработала. «Барса» сразу же забила третий мяч, а вскоре и четвертый, после чего матч ушел в режим доигрывания. И даже в нем у сине-гранатовых было больше возможностей.

Новая «Барселона»

Тактическая победа Хави стала возможной благодаря проблемам соперника и судорожному поиску вариантов Карло Анчелотти, который в итоге, очевидно, ошибся.

Но заслуг главного тренера «Барселоны» умалять точно не стоит. Когда он только заменил на посту главного тренера Роналда Кумана, ему досталась разобранная, потерявшая веру в свои силы команду.

Хави все поменял. Сделал он это не мановением волшебной палочки не в мгновенье ока, а планомерной работой через проблемы и ошибки. Конечно Обамеянг и Торрес, подписанные зимой, пришлись ко двору, но это только часть паззла.

«Барса» при Хави прошла путь от драматичных ничьих и поражений, уничтожения в Мюнхене «Баварией» в Лиге чемпионов (0:3), фиаско в полуфинале Суперкубка Испании от того же «Реала» (2:3), где дополнительное время было для сине-гранатовых неким авансом.

Еще 20 января был матч против «Атлетика» из Бильбао в Кубке, где баски на своем поле выиграли 3:2 в дополнительное время. Счет и расклад не отражают происходившего на «Сан-Мамес». Красно-бело-черные неслись весь матч, доминируя по игре. На отдельных отрезках во всех четырех таймах их перевес был просто угрожающе неприличным, и победили они в итоге абсолютно по делу.

Но то поражение так и остается последним для «Барселоны» Хави и по сей день. Наставник продолжал уверенно гнуть свою линию, налаживая прессинг, контроль мяча и доверяя футболистам, отвечающим взаимностью его идеям.

И теперь «Барса» выглядит молодой, но в то же время достаточно опытной, дерзкой и перспективной командой. Теперь она выигрывает вот так на «Бернабеу», отвечает «Атлетику» в чемпионате, пусть и на «Камп Ноу», со счетом 4:0 и вряд ли снова вот так без шансов уступила бы «Баварии».

Хави, работая в Катаре в своем первом клубе на должности тренера, построил в «Аль-Садде» очень качественный современный футбол. Да, скидку на уровень было необходимо сделать, но теперь то же самое происходит и в родной «Барселоне».

Прицел на следующий сезон

Очевидно, что в следующем сезоне «Барса», которая уверенно закрепилась в лигочемпионской четверке в Ла Лиге, будет играть в главном клубном турнире Европы и будет считаться там одним из фаворитов.

Естественно, пойдет команда Хави за всеми трофеями и внутри страны, а противостояние с «Реалом», который наверняка пополнит Килиан Мбаппе, получит новый виток и обещает стать еще более захватывающим.

Но в нынешней кампании предел мечтаний каталонцев все-таки второе место. Задел мадридцев слишком велик, и даже такая болезненная осечка не повлияет на расклады глобально. Все-таки за любую победу дают три очка, не больше. А уж вырывать победу «Реал» Анчелотти умеет даже при не самой лучшей игре.

Ну и травма Бензема не выглядит очень серьезной, а его возвращение в строй заметно усилит потенциал команды Анчелотти.

Но разве было бы так интересно, если бы Хави смог выиграть сразу все, придя в страдающую «Барселону» уже по ходу сезона?

Чемпионат проиграл еще Куман, как, по сути, и Лигу чемпионов, поражения в Суперкубке и Кубке пришлись на период перестройки, зато в Лиге Европы сине-гранатовые выглядят теперь главным фаворитом. И Хави тут может войти в историю. Когда еще у «Барсы» будет шанс взять этот трофей?