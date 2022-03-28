Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
МТС, «Мегафон» и Tele2 прокомментировали рекомендацию Минцифры об ограничении трафика 21:54
Армения предложила Азербайджану немедленно начать переговоры о перемирии 21:53
МО: Киев по-прежнему не согласовывает гумкоридоры в Россию 21:51
МО РФ: cорванные с тросов украинские мины угрожают гражданскому судоходству... 21:48
Фонд Mubadala приостанавливает инвестиции в Россию 21:43
Глава NASA ответил на вопрос об отношениях между российскими и американскими... 21:40
Ловчев об уходе Айртона из «Спартака»: наш футбол наконец-то встанет... 21:27
Глава парламента Крыма Константинов посоветовал западным странам привыкать к виду... 21:26
Байден сдал тест на COVID-19 после того, как его сопровождающая заболела 21:23
Минцифры рекомендовало операторам отказаться от безлимитных тарифов 21:20
Бесплатная ставка 2000 р.
Спорт

«Это чушь»: может ли Россия войти в Азиатскую конфедерацию футбола

Колосков назвал чушью идею о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Игроки сборной России после окончания матча 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России, 14 ноября 2021 года

Игроки сборной России после окончания матча 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России, 14 ноября 2021 года

Александр Вильф/РИА «Новости»
28 марта стали появляться слухи о том, что Россия может войти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), если ее исключат из Союза европейских футбольных ассоциаций. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с «Газетой.Ru» назвал подобные разговоры чушью, а экс-игрок сборной России Александр Самедов отметил, что это ударит по уровню футбола в стране.

Известный футбольный инсайдер Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил, что РФС рассматривает вариант с вхождением в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), если ее лишат членства в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Не исключено, что в случае дисквалификации РФС после окончания наказания перейдет из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Яркий пример такого трансфера — Израиль. Местная сборная выступает в УЕФА не из-за путаницы в географии — нет, в 1964-м Израиль принимал и выигрывал Кубок Азии. Под эгиду УЕФА израильтяне перешли после бойкота со стороны арабских государств — матчи между с условными Ливией, Иорданией или Саудовской Аравией стали невозможными. В Европе Израиль играет с девяностых», — написал Арустамян.

Напомним, что 31 марта состоится ближайшее заседание конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), на котором будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС, а также УЕФА и ФИФА отстранили российские и белорусские команды от участия во всех турнирах под своей эгидой. Стоит отметить, что РФС подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «Чемпионатом» отметил, что Азиатская конфедерация может не принять нашу страну.

«Я в это не верю. Нам нужно до конца оборонять свои позиции в УЕФА. Не нужно строить воздушные замки. Да и не факт, что Азиатская конфедерация нас возьмет с распростертыми объятиями. Мы — европейская страна, поэтому нужно бороться и оставаться там, где мы есть», — заявил он.

Экс-игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с «Чемпионатом» заявил, что переход в Азиатскую конфедерацию ударит по российскому футболу.

«Возможный переход в Азиатскую конфедерацию ударит по российскому футболу. То, что клубы не будут играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а наша сборная не будет играть с сильнейшими сборными, — точно ударит. Подспорье ли, что мы будем играть в азиатской Лиге? Конечно, это выход, если такое возможно», — заявил Самедов.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии «Газете.Ru» назвал эту идею чушью.

«Это чьи-то фантазии. Никакого основания эти разговоры не имеют. На официальном уровне эти разговоры никто не ведет. Это же не супермаркет, где можно из одного отдела что-то перенести в другой.

Это совершенно разные конфедерации, которые существуют по своему уставу. Мало того, это запрещено уставом ФИФА. Это чепуха, которая никогда не будет реализована. Такого быть не может», — сказал Колосков.

Действительно, подобные разговоры пока не кажутся обоснованными. У российских команд, которые будут участвовать в азиатских кубках, могут появиться проблемы с долгими перелетами. Достаточно вспомнить, как наши игроки не любили летать во Владивосток на матчи с местным «Лучом». Некоторые футболисты специально шли на перебор желтых карточек или симулировали травмы, чтобы их не заставляли треть дня провести в самолете.

В случае же попадания клуба из России в азиатскую Лигу чемпионов, условный ЦСКА после встречи в Санкт-Петербурге с «Зенитом» будет вынужден сесть в самолет и лететь через половину земного шара в Таиланд, чтобы сыграть матч группового этапа. Какое физическое состояние будет после этого к концу сезона — большой вопрос.

Сборная России также будет вынуждена летать на отборочные матчи не в близкую Францию, Италию или Молдавию, а в Японию, Австралию или Южную Корею, что тоже не добавит футболистам сил, а в следующем туре чемпионата после игр сборных мы будем видеть, как аутсайдер бьет фаворита из-за того, что там меньше сборников.

Да и квалифицированные легионеры захотят обезопасить себя от такого «счастья», отказываясь переходить в российские команды.

Впрочем, главный тренер национальной команды Валерий Карпин рассказал о беседе с главой РФС Александром Дюковым после товарищеского матча с молодежной командой.

«С Дюковым общались после игры. Посмотрим, что будет дальше. Каждый день все меняется. Я тоже слышал посыл, что нас должны скоро вернуть. Но 100% уверенности никто не даст», — передает слова Карпина Sport24.

Возможно, скоро все вернется на круги своя, а разговоры об Азиатской конфедерации мы будем воспринимать как плохой анекдот.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть