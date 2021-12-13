Непомнящий оценил помощь Дубова Карлсену в матче за шахматную корону

Гроссмейстер Ян Непомнящий отметил очевидность участия Даниила Дубова в подготовке Магнуса Карлсена к матчу за мировую шахматную корону, а президент ФИДЕ Аркадий Дворкович назвал страну-претендента на проведение следующего чемпионского противостояния. «Газета.Ru» рассказывает, как проходила церемония закрытия поединка в Дубае.

«Заметил идеи Дубова»

В шахматном сообществе самая обсуждаемая тема последних дней – работа российского гроссмейстера Даниила Дубова в команде норвежца Магнуса Карлсена, который обыграл нашего соотечественника Яна Непомнящего. Этично это или не этично, допустимо или непатриотично?

Мнения разделились и накалились в диапазоне «Казнить нельзя помиловать». Интересно было узнать, что думает об этой ситуации сам Ян:

– Прежде всего это, по-моему, деловой момент, потому что Даниил сотрудничает с командой Карлсена с 2018 года. С другой стороны, мы с ним тоже примерно пару лет занимались совместно, поэтому ему логичнее было, на мой взгляд, сохранять нейтралитет. Но от лица команды мы должны поблагодарить Дубова, потому что самые большие шансы на победу в отдельных партиях у меня были после тех идей, которые, судя по всему, принадлежат «перу» Даниила.

– Какие партии имеются в виду?

– Прежде всего, это вторая партия. Очень интересная идея в каталоне, нужно отдать должное.

Если до этой партии были некоторые сомнения относительно того, входит ли Даниил в команду Магнуса, то после нее они практически исчезли.

Также, насколько я понимаю, в шестой партии порядок ходов был избран не без влияния Дубова. В принципе, и там, и там у меня были довольно неплохие шансы на победу. Так что, помимо прочего, хочу поздравить его с большим успехом!

– Дубов считает, что команда Магнуса превзошла вашу в дебютной подготовке. А вы что об этом думаете?

– Очень сложно сказать. Дебюты были довольно специфическими. Мы старались играть принципиально, проверяли различные концепции в анти-Маршале, а соперник подавал с разных рук. Мне кажется, сейчас очень сложно получить хоть что-то белыми. Во второй партии, правда, завязалась довольно неконтролируемая борьба – это успех тренерского штаба Магнуса и лично Даниила! Но если без шуток, то идея очень хорошая. А так, мы получали где-то чуть получше, где-то сильно получше, однако надо отдать должное Магнусу: он играл очень сильно на выходе из дебюта. В большинстве партий черными он демонстрировал крайне высокий уровень. Скорее всего, знания на тот момент уже заканчивались, но, видимо, было четкое понимание того, что делать дальше. Он делал четыре-пять ходов, после которых позиция в значительной степени выхолащивалась.

– Черными Карлсен играл строго на отбой?

– Объективно говоря, играть сейчас черными на перехват – это довольно оптимистично в рамках матча; это нужно делать только в случае крайней необходимости. Ни у одной из сторон речь не шла о получении какого-то большого дебютного перевеса. Еще надо отметить очень практичное решение: поведя в счете, перестать играть на победу любым цветом. Это решение меня немножко удивило, смутило, но оно себя полностью оправдало. Зевай я поменьше, была бы, наверное, немножко другая история, но очень показательным был, например, отказ от борьбы белыми в русской партии дважды. Особенно, наверное, ход 10.Qe1+ в восьмой партии говорит сам за себя. Это было частью стратегии, которая принесла успех.

– Почему вы не ответили 10…Qe7? Ведь после этого сразу получалась ничья, и можно было на пресс-конференции подколоть Магнуса – мол, испугался русской партии?

– Вероятно, в этот момент мне уже не удавалось принимать оптимальные решения. Откровенно говоря, я не видел большой разницы между 10…Kf8 и 10…Qe7…

– После 10…Qe7 сразу меняются ферзи, а так они остались на доске.

– Согласен. Но мне казалось, что с довольно большой долей вероятности ферзи все равно скоро разменяются и после 10…Kf8, я не видел принципиальной разницы. Конечно, это говорит о том, что мое состояние в том момент было уже крайне далеко от оптимального. Не хватило выходного дня. Он пришел как раз после этой партии, но было уже немножко поздно. Понятно, что в девяти случаях из десяти ход 10…Qe7 был бы сделан, не думая.

Некоторая ирония заключается в том, что пока Магнус 40 минут думал, я пришел к выводу, что с большой вероятностью он сыграет 10.Qe1+, и партия, по большому счету, на этом закончится, – скорее всего, после этого последуют довольно формальные размены.

Наверное, мыслями я был уже где-то в другом месте – преждевременно, до свистка, а на самом деле после 10…Kf8 получился такой тип позиции…

Скорее всего, это еще равенство, но четкой ничьей нет и быть не может; даже чисто слоновый эндшпиль будет неприятным для черных из-за хода h5, несмотря на полную симметрию пешечной структуры.

А дальше, оставляя за скобками просмотр 21…b5? 22.Qa3+, характер борьбы уже, в целом, для белых благоприятный. Без капли риска, долгосрочное давление. Несомненно, это не освобождает от ответственности сторону, игравшую черными; после 10…Kf8 позиция оказалась чуть более неприятной, чем я ожидал. Почему не 10…Qe7? Этот вопрос лучше оставить риторическим.

– Предстоит еще вс это проанализировать?

– Скорее всего, этому есть адекватное объяснение, но мы не уложимся в формате блиц-интервью. В целом, когда я ожидал хода 10.Qe1+, то мысленно был уже, видимо, на выходном дне.

Прощание с матчем за корону

Церемония закрытия состоялась в том же зале «Экспо», где проходили баталии, только знаменитый «аквариум» (звуконепроницаемый стеклянный куб, в котором играли гроссмейстеры) был уже разобран.

В зале присутствовали чемпионы мира разных лет: Нона Гаприндашвили, Вишванатан Ананд (один из официальных комментаторов матча) и Чжу Чэнь, а также сильнейшая шахматистка в истории Юдит Полгар.

На церемонии с приветственными речами выступили президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, генеральный директор ПАО «ФосАгро», вице-президент Федерации шахмат России Андрей Гурьев и глава департамента по работе с иностранными участниками «Экспо-2020» Омар Шехадех.

В ответном слове чемпион мира сказал:

«Я хочу поблагодарить всех присутствующих, и большое спасибо ФИДЕ за организацию такого прекрасного соревнования здесь, на «Экспо» в Дубае. Было очень приятно находиться тут эти три недели. Спасибо всем, кто сделал это возможным, и отдельное спасибо моей команде, моей семье и помощникам: и тем, кто помогал мне здесь, в Дубае, и тем, кто был далеко, но также оказывал огромную помощь в подготовке. Даже когда моя мотивация пропадала, в команде всегда сохранялась хорошая и позитивная атмосфера. Спасибо вам за всё это! Обычно в конце чемпионского матча остаются не только мысли, которые делают тебя счастливым, но и те, что тебя расстраивают. Но на этот раз я полностью удовлетворен своим выступлением. Спасибо!»

Андрей Гурьев вручил Магнусу Карлсену чемпионский кубок.

Трофей изготовлен в России, он сделан из стерлингового серебра с позолотой 999-й пробы и обсидиана, включает в себя 39 жемчужин и бриллиант, весит более пяти кг.

Вице-президент Федерации шахмат России Андрей Гурьев подвел итоги выступления Непомнящего:

«Ян – блестящий, талантливый шахматист! Он молод, и у него, без сомнения, всё впереди. Тот опыт, который он получил в игре с самым выдающимся на сегодняшний день гроссмейстером, пятикратным чемпионом мира Магнусом Карлсеном – это именно то, чего не хватало Яну. А теперь этот опыт у него есть. Они сыграли сумасшедшую шестую партию, которая продолжалась 7 часов 45 минут; она уже вошла в историю. Эта битва отняла у Яна много сил, и после этого пошли уже какие-то ошибки…

Да, шахматная корона в этом году не вернулась в Россию, Ян не сумел одолеть «железного» Магнуса. Но мы продолжим развивать шахматы в России на всех уровнях, вместе с Федерацией шахмат России с детского сада воспитывать новые поколения игроков. Эта работа уже дает плоды – в двух из трех последних матчей Карлсену противостояли именно российские гроссмейстеры».

«Цели достигли»

После окончания официальной части вечера президент ФИДЕ Аркадий Дворкович ответил на вопросы корреспондента «Газеты.Ru».

– Во время нашей беседы перед матчем вы правильно предсказали, что будет больше двух результативных партий. Но, наверное, не такого сценария ожидали?

– Да. Все, что было до седьмой партии, было вполне ожидаемым. Включая седьмую партию, которая закончилась вничью: она была, наверное, довольно скучной, но это была необходимая передышка для Яна. То, что произошло потом – трудно объяснить, а предугадать уж точно было невозможно. К сожалению, Яну не хватило ни сил, ни эмоций, ни опыта ведения борьбы в условиях отставания в счете. На фоне усталости и психологического дискомфорта были допущены три тяжелейшие ошибки.

– Перед этим матчем был несколько изменен регламент – в сторону ужесточения. Эти изменения себя оправдали?

– Главным мотивом изменения регламента было введение шахматистов в больший стресс, чтобы они почувствовали всю тяжесть борьбы. Это получилось, безусловно.

Другое дело, что проигравший первым попадает под еще большее давление в связи с тем, что меньше дней отдыха и меньше возможностей подготовиться.

Цели мы, конечно, достигли. Но правильно это или неправильно, будем обсуждать с шахматным сообществом: с ведущими шахматистами, с медиа. Потому что здесь есть соотношение интереса игроков и зрительского интереса, и всегда нужно искать разумный баланс между тем и другим.

Был еще один мотив: проведение партий во все выходные дни, в субботы и воскресенья. При прежнем регламенте (с выходным после каждых двух партий) это невозможно. Поэтому нужно взвешивать все «за» и «против» такого решения.

– Довольны тем, как был организован матч в рамках «Экспо-2020»? Теми активностями, которые прошли вокруг него?

– Да, мы довольны! Понятно, что сама выставка – это сложнейшее мероприятие и сложнейшая инфраструктура, но наше взаимопонимание, взаимодействие с командой «Экспо» позволило очень многое сделать и на полях матча, и на самой площадке матча. Было много важных гостей, было много просто гостей, зрителей, был большой интерес со стороны детей. Мне кажется, это здорово!

Единственное: не хватило пары дней для подготовки всей этой инфраструктуры, чтобы во время первой партии не чувствовалось, что всё только что сделано. Это урок на будущее. Но мы сделали всё возможное.

– Определилось уже место проведения турнира претендентов 2022 года?

– Пока у нас есть единственная официальная заявка – от Испании. Если других заявок не поступит, то думаю, что будет выбрана именно эта страна. Хотя есть информация, что некоторые страны тоже задумались о подаче заявок. Но осталось всего десять дней до Совета ФИДЕ, на котором будет принято это решение. Посмотрим.