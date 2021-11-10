Российский хоккеист скончался из-за травмы позвоночника

Молодой российский нападающий Андрей Болтов, выступавший за МХК «Липецк» в Национальной молодежной хоккейной лиге, скончался в возрасте 21 года, не сумев восстановиться после тяжелой травмы позвоночника. «Газета.Ru» вспоминает об этой и других тяжелых травмах в хоккее во время матчей.

Травма позвоночника

Молодой российский хоккеист, нападающий клуба МХК «Липецк», выступающего в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ), Андрей Болтов ушел из жизни в возрасте 21 года.

Форвард успел провести в текущем сезоне только два матча, отметившись в них двумя результативными передачами, после чего получил тяжелую травму позвоночника. Известно, что для помощи игроку собирались средства, а в последнее время ему даже становилось лучше, но ненадолго.

«Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Андрея. Благодарим всех, кто поддерживал его и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Андрей. Скорбим…» — говорится в сообщении МХК «Липецк».

Болтов является воспитанником магнитогорского «Металлурга», а в составе «Липецка» в НМХЛ провел 85 матчей, отметившись в них 44 (18+26) очками.

Перелом позвоночника в детском хоккее

Это далеко не первая трагичная история, связанная с травмами в хоккее. Повреждения позвоночника в этом виде спорта далеко не редкость.

Ранее в этом году в феврале во время матча между ЦХМ и «Пингвинами» на Кубок Москвы среди команд 2010 года рождения тяжелейшую травму получил один из игроков.

После рядового толчка в спину от соперника хоккеист «Пингвинов» ударился о борт спиной и остался лежать на льду. В итоге его транспортировали в больницу на скорой помощи, где был диагностирован перелом седьмого и восьмого шейных позвонков, а сам мальчик сутки пролежал в коме.

Смерть на льду в Словакии

Но если молодой воспитанник «Пингвинов» выжил, то для словацкого взрослого профессионала Бориса Садецки в конце октября все закончилось летальным исходом.

Игрок «Братислава Кэпиталз» внезапно потерял сознание во время матча чемпионата Словакии против «Дорнбирна». Врачи на протяжении четырех дней боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

«С глубокой печалью в сердце и сожалением сообщаем о смерти нашего игрока Бориса Садецки. Наши глубочайшие соболезнования родным и близким», – сообщила пресс-служба «Братиславы», не став распространяться о причинах смерти подробнее из уважения к родственникам погибшего.

Садецки известен российским болельщикам по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге, где он в сезонах-2016/17 и 2017/18 выступал за «Слован» из Братиславы, проведя в регулярном чемпионате 52 матча и отметившись 5 (2+3) очками. На момент смерти нападающему было всего 24 года.

Трагедия Черепанова

Также нередки случаи сердечных проблем среди хоккеистов. Пожалуй, самая известная трагедия случилась в КХЛ с восходящей звездой мирового хоккея Алексеем Черепановым.

Воспитанник омского «Авангарда», выбранный в первом раунде драфта НХЛ клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», почувствовал себя плохо за три минуты до финальной сирены матча против «Витязя».

Форвард смог сам добраться до скамейки запасных, где рухнул и больше не поднялся. У Черепанова остановилось сердце, а судмедэкспертиза впоследствии показала, что он страдал хроническим миокардитом.

Два чуда в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге тоже случалось за всю историю немало кошмарных инцидентов на льду. Один из индивидуальных призов — за верность и преданность хоккею — был назван в честь Билла Мастертона, который погиб после удара головой о лед вследствие падения.

Но выделяются два случая счастливых спасений в ситуациях, когда это до сих пор кажется невероятным.

В феврале 2008 года во время матча с «Баффало» проезжавшего мимо одноклубника Рихарда Зедника случайно полоснул коньком по горлу капитан «Флориды» Олли Йокинен, терявший равновесие из-за силового приема соперника.

Зеднику порезало сонную артерию, и он мгновенно залил кровью лед, повергнув в шок зрителей и хоккеистов обеих команд.

При этом сам словак сориентировался на удивление быстро для такой шоковой ситуации. Нападающий прижал перчатку к горлу и рванул на скамейку запасных. Так он потерял меньше крови, а врачи быстрее получили к нему доступ.

При этом словак все равно едва остался жив, поскольку кровопотеря составила два литра, а врачам пришлось в срочном порядке проводить операцию.

«Доктор пытался зажать разорванную артерию. Я просил не давить так сильно, не мог дышать. Было решено везти меня в операционную. Я полностью отдавал себе отчет в том, что происходит. Первое, что пришло в голову — мысль о моей четырехлетней дочери. «Увижу ли я, как она будет расти? Кровь лилась фонтаном, — рассказывал потом сам хоккеист.

— Как таковой боли не чувствовалось. «Главное — не поддаваться панике», — повторял я себе, прекрасно понимая серьезность ситуации. Жизнь — хрупкая штука. Никто не может знать, что случится с нами завтра. Сейчас я жив благодаря врачам. «Рихард — настоящий счастливчик!» — говорили они».

В итоге Зедник не просто полностью восстановился, а даже смог вернуться на лед и провел в НХЛ еще один полноценный сезон, после чего отправился в КХЛ в ярославский «Локомотив», где также избежал смерти в авиакатастрофе, расторгнув действовавший еще год контракт по окончании предшествовавшего трагедии сезона.

Не менее удивителен и случай, происшедший в январе 2000 года во время матча «Филадельфии Флайерз» с «Монреаль Канадиенс». Правый форвард канадской команды Трент Макклири заблокировал бросок Криса Терьена, бросившись под шайбу.

Вот только сделал это хоккеист не совсем по учебнику: не успевая лечь под бросок ногами, перекрывал ворота, падая на лед головой к броску. При этом Макклири оказался слишком близко к уже не успевавшему ничего изменить Терьену.

Могучий щелчок с расстояния в несколько сантиметров пришелся точно в шею, и шайба сломала Макклири гортань, что привело к коллапсу легкого. Макклири не мог дышать, но тоже успел добежать до скамейки запасных, где его спасли только оперативные действия врачей команды.

В итоге нападающему сделали в больнице трахеотомию, и в результате травмы его дыхательные пути уменьшились на 15%. Это помешало ему продолжить карьеру, так как во время нахождения на льду ему не хватало воздуха.

После этого он продолжил работать в хоккее, оставшись в «Монреале» скаутом.