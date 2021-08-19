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Спорт

Легкоатлеткам из РФ запретили въезд в США. Как можно решить эту проблему раз и навсегда

Депутат предложил выдавать спортсменам рабочие визы после скандала с Лацискене

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Hannah Mckay/Reuters
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова не получили визы США и не смогут выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине. В интервью «Газете.Ru» бывший генсек ВФЛА Михаил Бутов заявил, что трагедии не случилось, депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал создать механизм для получения атлетами рабочих виз, а олимпийский чемпион-2008 Андрей Сильнов увидел в этой ситуации политический жест.

«Минспорт и МИД делали все возможное»

Депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что с российской стороны принимались все возможные меры, чтобы спортменки все же сумели вылететь в Штаты. Он считает, что не стоит искать политических мотивов в отказе девушкам в визах.

«Мы еще вчера обсуждали этот факт с министерством спорта. Я знаю, что и Минспорт, и МИД делали все для того, чтобы наши атлеты получили возможность вылететь в Штаты и участвовать в соревнованиях. Но, к сожалению, действительно не удалось. Не думаю, что здесь нужно искать какие-то политические мотивы, это некое стечение обстоятельств, связанное с ограничениями.

Обидно и неправильно, что для атлетов и других категорий граждан нет исключений. Слушайте, все-таки не так часто выезжают атлеты — тем более, такой величины. Более того, именно эти спортсмены украсили бы этот этап.

Я знаю, что организаторы соревнований как раз с большим огорчением восприняли этот факт, они тоже пытались что-то сделать, писали письма с просьбами. Но почему-то американское посольство все-таки не удосужилось пойти навстречу просьбам не только российской стороны, но и американской. Организаторы очень хотели. Это же коммерческие старты, и для них очень важно, когда спортсмены мировой величины участвуют в соревнованиях. Так что потеряли все: и наши атлеты, и американские организаторы», — констатировал Свищев.

«Спортсмены делают свою работу, им нужна рабочая виза»

Парламентарий заметил, что несовершенна сама система выдачи виз, равно как и ограничения, введенные американским посольством. Он подчеркнул, что спортсмены выполняют свою работу — следовательно, необходимо создать механизм, который позволит им получать рабочие визы США.

«Надо кардинально смотреть на ситуацию. Когда что-то ограничивают, это всегда плохо. И надо либо прибегать к каким-то уловкам — как, знаете, покупают приглашения, чтобы попасть в страну. Но это, конечно, неправильно. Либо надо просто проработать соблюдение мер и прописать некое международное соглашение, чтобы люди могли ездить по рабочим визам. Для наших спортсменов это работа — значит, они могут ездить по рабочей визе в любую страну, если есть приглашение.

Более того, спортсмены проходят увеличенное количество тестирований не только на допинг, но и углубленные медобследования, и тесты на коронавирус — сегодняшнюю нашу напасть. Это наиболее проверяемая категория граждан любой страны. Я считаю, должно быть международное соглашение о том, что для спортсменов обязательно должны быть исключения при получении виз», — резюмировал Свищев.

«Спорт используют для нечестной конкуренции»

Олимпийский чемпион-2008 по прыжкам в высоту Андрей Сильнов убежден, что отказ Ласицкене и Сидоровой в получении виз является сугубо политическим жестом. По его мнению, спорт используют для нечестной политической борьбы.

«Думаю, что это общее течение, все между собой связано — и одно, и второе, и третье. И политика, и дипломатические взаимоотношения. Можно проработать какие-то механизмы. Но я еще лет пять-шесть назад говорил, что спорт взаимосвязан с политикой очень тесно, хотя этого не должно быть. Спорт всегда был вне политики и должен быть, потому что спортсмены показывали зубы на аренах, а когда выходили с арен, должны были по-другому себя вести.

Видите, пытаются использовать спорт, в котором люди находят общий язык. Был прекрасный лозунг: «О, спорт, ты — мир!» А пытаются через спортивный инструмент и через честную борьбу навязать и показать, что даже здесь люди должны конкурировать и бороться нечестными методами.

Не дать визу, кого-то очернить, оклеветать. Тем самым, как мне кажется, они показывают свою слабость. Вместо того, чтобы играть честно, пытаются такими моментами искусственно создать себе победу», — не сомневается Сильнов.

«Атлетов лишают праздника»

По мнению знаменитого прыгуна, звезд российской легкой атлетики лишают спортивного праздника. Впрочем, Сильнов уверен, что Ласицкене и Сидорова морально справятся с этой ситуацией и в дальнейшем покажут свою силу на новых стартах.

«Для спортсменов любой старт и соревнование — это праздник, на котором они выходят и показывают себя, добиваются результатов, показывают, что выступают за свою страну. Под флагом они выступают или нет – хотя, конечно, это важно, — в любом случае, все знают, откуда этот спортсмен, из какой страны и за что он выступает.

Если бы атлеты не были патриотами, они бы и не хотели куда-то ехать. Все знают, за что они борются, и мы всегда будем ими гордиться. Но когда этого праздника их лишают, конечно, есть разочарование. Они полны сил и рвутся в бой, уверены в себе, и такие ситуации расстраивают.

Но в России спортсмены сильные характеры и духом. Они справятся с этой ситуацией и докажут, что те, кто ставил им препоны, были неправы», — заключил Сильнов.

«Ничего страшного не случилось»

Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов не видит беды в случившемся. Он подчеркнул, что хотя ситуация и является неприятной, она не касается спорта. Кроме того, и Ласицкене, и Сидорова уже добились самых главных результатов в нынешнем сезоне.

«Что касается будущего спортсменок — ничего страшного не произошло. Конечно, у них были планы, и понятно, что любые изменения планы, особенно для тренеров и спортсменов, неприятны. Но у них опытные наставники, они найдут альтернативу. История с невыдачей виз — не спортивная, она не связана с тем, чемпионы это или нет. Не выдали визы — ну, плохо. Ничего хорошего в этом нет. Ужасна ситуация сама по себе, но связывать это со спортом, по-моему, неправильно.

Думаю, что Ласицкене будет делать все, что возможно, потому что такова спортсменка.

Но главного результата в этом сезоне они с тренером уже добились. Потому что когда сезон олимпийский, все остальное уходит на второй план. На Олимпийских играх был основной фокус внимания, и обе спортсменки добились великолепных результатов. Полагаю, они уже удовлетворены сезоном. Удастся что-то добавить — прекрасно. Не удастся — будут дальше жить.

Всегда спортсмен, тем более, такого уровня, стремится к максимальному результату. «Но, повторюсь, основной победы Ласицкене уже добилась. Так же, как и Анжелика, потому что ее серебро — «золотое», — убежден Бутов.

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