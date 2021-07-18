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Спорт

Сабмишен и восьмая победа подряд: друг Хабиба рвется к поясу UFC

Махачев досрочно победил Мойзеса в главном бою UFC Vegas 31

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UFC
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев минувшей ночью одержал уверенную победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе над Томасом Мойзесом и приблизился к своему первому титульному бою.

19:1 — с таким рекордом Махачев выходил в октагон против бразильца Томаса Мойзеса. Единственное поражение в профессиональной карьере Ислам потерпел от соотечественника своего предстоящего оппонента, поэтому главная битва турнира UFC Vegas 31 не могла быть неинтересной.

Перед боем Махачеву дал наставление непобежденный экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Очень и очень долгий путь пройден, я даже не знаю как это все тут описать, просто те, кто видел, они знают. Скоро наш выход в октагон. Пусть Всевышний поможет тебе, брат, и убережет от всего плохого», — написал Хабиб в Instagram.

Главный бой вечера полностью оправдал ожидания поклонников смешанных единоборств. Первая половина первого раунда прошла в примерно равной борьбе. Бразилец пытался навязать свой стиль, пробивая лоукики, но затем Махачев перехватил инициативу, прижал оппонента к сетке, а за минуту до конца раунда сделал тейкдаун.

Стало понятно, что единственным шансом для Мойзеса является быстрая и хлесткая контратака, которая застанет врасплох Ислама и сделает невозможным дальнейшее продолжение боя.

Второй раунд остался целиком и полностью за российским бойцом. Махачев полностью доминировал в октагоне. Ему удалось в середине раунда буквально оседлать Мойзеса. До конца пятиминутки дагестанец душил соперника, наносил удары в корпус и по голове, находясь в партере, но южноамериканец вытерпел.

В третьем раунде на бойцах начала сказываться усталость. Спортсмены стали двигаться менее активно, с большим трудом Махачеву удалось перевести на канвас Мойзеса и провести захват. Но бразильцу удалось заблокировать ногу дагестанца и перевести противостояние в четвертый раунд.

Он и стал последним в этом бою. Безрассудная атака Мойзеса закончилась тем, что Ислам поймал его ногу, поднял, а затем резко опустил бразильца на канвас. Дагестанец продолжал душить соперника, но из-за угла доносились подсказки Хабиба Нурмагомедова.

По совету экс-чемпиона UFC Махачев начал добивать Мойзеса, заставив того постучать и признать своё поражение.

Хабиб первым же выбежал в октагон, чтобы поздравить Ислама с восьмой победой подряд.

«Это были мои первые четыре раунда в карьере. Хороший опыт для меня. Мойзес — сильный и жесткий соперник. Здорово, что все пошло по моему плану. Моей целью было утомить его и финишировать. Я заставил его сдаться», — сказал Ислам по окончании боя.

Хабиб отметил, что задачей Махачева на ближайшее время станет получение титула лучшего бойца года. Для этого 30-летнему россиянину будет необходимо одержать досрочную победу в следующей встрече.

Менеджер бойца Али-Абдель Азиз заявил, что теперь мечтает увидеть бой между Исламом и ирландцем Конором Макгрегором, который в свое время был обладателем поясов сразу в двух весовых категориях.

«Битва Ислама и Конора — битва мечты. Я хочу, чтобы она состоялась. Это будет отличным завершением противоборства двух команд», — отметил агент.

Сам Махачев оценил прошедший бой и подготовку к нему положительно.

«Позади тяжелый тренировочный лагерь. У меня было много мелких травм. Я получил отличный опыт в бою против сильно соперника. Я не нервничал в ожидании этого боя. Мне просто хотелось поскорее попасть на арену.

Быть участником главного боя вечера, значит привлекать к себе множество внимания со стороны прессы. Но я должен быть готов к этому.

Немного расстроен, что Мойзесу удалось провести тейкдаун. Все мои друзья-борцы тоже расстроились. Не думал, что он решится на подобный шаг. Я попробовал выбраться, но он ловко захватил мою ногу. Я сразу попытался задушить его, но он выбрался, он хорош в джиу-джитсу», — рассказал Махачев на пресс-конференции после боя.

Теперь Ислам будет готовиться к следующему бою, который состоится осенью. Дана Уайт ценит наследие Хабиба Нурмагомедова, поэтому Махачева точно будет ждать сильный и принципиальный оппонент.

«Ребята, я даю вам три-четыре месяца на подготовку. Выходите против меня! Вы можете продолжать бегать от меня, но вам от меня не спрятаться!», — заявил Махачев, обращаясь к своим коллегам по легкому дивизиону.

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