«Увольте Мори»: Олимпиаде в Токио грозят бойкотом

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио претендуют на то, чтобы попасть в топ самых проблемных крупных спортивных турниров за всю историю. На японцев свалилась пандемия коронавируса, из-за чего Игры пришлось переносить на год, и даже за пять месяцев до старта соревнований полной уверенности в том, что они состоятся, нет.

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Данные изменения нанесли серьезный удар по финансовому состоянию страны: расходы на организацию Олимпиады возросли до $16 млрд, а казна Японии не досчитается нескольких миллионов долларов из-за отсутствия ожидаемого количества болельщиков и туристов. Теперь же ко всем этим проблемам добавилась еще одна, которая крайне негативно влияет на имидж японцев.

Источником этой проблемы стал Ёсиро Мори. 20 лет назад он занимал должность премьер-министра Японии, а после того, как Токио завоевал право на проведение Олимпиады, возглавил оргкомитет Игр. Для Мори этот момент был особенно принципиален. В июле чиновнику исполнится 84 года, а несколько лет назад он прошел курс лечения от рака легких и из-за болезни опасался пропустить столь грандиозное событие в своей стране, как Олимпиада.

Однако теперь эта история закончится тем, что Мори запомнится лишь как фигурант громкого скандала.

3 февраля чиновник принял участие в очередном заседании оргкомитета Игр-2020, в ходе которого обсуждался вопрос о реформе устава ведомства с целью увеличения в его составе числа женщин до 40%. Сам Мори высказался против данной идеи, аргументировав ее «женской болтливостью». По его мнению, увеличение количества сотрудниц женского пола отрицательно повлияет на время проведения слушаний внутри комитета.

В качестве примера Мори привел Японскую федерацию регби, которую он ранее возглавлял. Так, заседания ведомства, по словам деятеля, стали длиться в два раза дольше именно из-за возросшего числа женщин в ее составе.

«Совещания с участием большого количества женщин будут затягиваться. У женщин есть сильная склонность к соперничеству. Если одна участница поднимает руку, чтобы высказаться, все остальные начинают тоже хотеть что-то сказать. В результате все что-то говорят, им сложно перестать говорить, это раздражает.

Кто-то мне сказал, что если мы увеличим количество женщин, нужно будет ограничить время для их выступления. В противном случае, они никогда не остановятся, а это проблема. У нас в оргкомитете около семи женщин, но все знают свое место», — заявил Мори.

Впоследствии чиновник созвал экстренный брифинг, чтобы принести извинения женщинам, которых он мог обидеть своими словами. В частности, Мори подчеркнул, что замечания девушек, работающих в оргкомитете Токио-2020, «очень помогают работе ведомства», а также признался, что за то выступление на заседании комитета его раскритиковали члены его же семьи.

«Выражение, которое я использовал, противоречит олимпийскому и паралимпийскому духу. Это было неуместно. Я хотел бы взять свои слова обратно и извиниться перед всеми, кого обидел», — сказал Мори.

Однако данные объяснения чиновнику не помогли, и многие японки, а также представительницы других стран выступили с акцией протеста, потребовав немедленного увольнения Мори и запустив в социальных сетях соответствующий хэштег #MoriResign. Сам 83-летний глава оргкомитета Олимпиады-2020 отказался подать в отставку, так как «много работал и многое отдал за последние семь лет» и «не видит необходимости» в своем увольнении.

Помимо этого организаторы соревнований столкнулись с волной массового бойкота Олимпийских и Паралимпийских игр со стороны участников мероприятия. Например, по меньшей мере 390 волонтеров отказались от своей работы на фоне высказываний Мори. Также от участия в забеге отказался один из участников эстафеты олимпийского огня, которая должна стартовать в марте в префектуре Фукусима.

Рискуют организаторы Игр столкнуться и с новыми финансовыми трудностями после того, как с резкой критикой Мори выступили ведущий японский автоконцерн Toyota и крупная японская нефтяная корпорация ENEOS, являющиеся спонсорами Олимпиады и Паралимпиады в Токио.

Подобно этому, совсем недавно ряд главных спонсоров чемпионата мира по хоккею поставил перед Международной федерацией хоккея (ИИХФ) ультиматум, выразив намерение отказаться от спонсирования соревнований в случае, если они будут проводиться в Минске. В итоге матчи мирового форума у Белоруссии были отобраны. Не исключено, что под таким давлением и японцы вынесут санкции для Мори.

Попал глава оргкомитета и под волну критики со стороны органов государства и своих коллег. Например, министр по делам Игр в Японии Сэйко Хасимото назвала поведение Мори неподобающим, а также призвала его «дать исчерпывающие объяснения и приложить усилия, чтобы Олимпиада в Токио заслуживала доверия». За сексистские высказывания его осудила и губернатор Токио Юрико Коикэ, которая публично выразила намерение бойкотировать беседу с Мори и членами Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мне как главе города, где должны состояться Игры, очень жаль, что такое происходит. Это очень печально, особенно с учетом того, что мы заняты сейчас борьбой с коронавирусом», — подчеркнула губернатор.

К слову, МОК в этой истории играет особую, весьма интересную роль.

Изначально представители Международного олимпийского комитета проигнорировали данный скандал, однако впоследствии, когда буря недовольства возросла, МОК выступил с открытым письмом, раскритиковав высказывания Мори. В своем заявлении представители комитета также отметили ряд своих достижений в вопросе гендерного равенства.

Например, МОК подчеркнул, что грядущие летние Олимпийские игры станут первыми в истории, когда на соревнованиях выступят практически равное количество спортсменов по половому признаку, а именно — среди участников Игр будут числиться 49% женщин. Также в МОК заявили, что все 206 Национальных олимпийских комитетов (НОК) получили требование включить в свои команды как минимум одну женщину-спортсменку и одного мужчину-спортсмена, причем государственный флаг во время церемонии открытия Олимпиады также могут вместе нести женщина и мужчина. Помимо этого, Международный олимпийский комитет отметил и тот факт, что в руководстве организации и исполкома ведомства за последний год женское представительство также увеличилось, а соотношение женщин и мужчин стало ближе к равному.

«За последние 25 лет МОК сыграл важную роль в популяризации женщин в мировом спорте, и мы продолжаем делать это. Инклюзивность, разнообразие и гендерное равенство являются неотъемлемыми принципами нашей работы.

Будучи лидером олимпийского движения, мы привержены нашей миссии по поощрению и поддержке продвижения женщин в спорте на всех уровнях и во всех структурах, как об этом говорится в олимпийской хартии. Недавние комментарии Мори абсолютно неуместны и противоречат обязательствам МОК и реформам Олимпийской повестки 2020 года. Организационный комитет «Токио-2020» также считает его комментарий неприемлемым и подтвердил свою приверженность гендерному равенству», — говорится в заявлении МОК.

IOC Statement on gender equality in the Olympic Movement https://t.co/4gHCVoxbUZ — IOC MEDIA (@iocmedia) February 9, 2021

Однако даже после данной публикации многие активистки выступили с протестом. Причем не только по отношению к Мори, но и к самому олимпийскому комитету. В частности, пользователи соцсетей, комментируя открытое письмо МОК, раскритиковали организацию за то, что та отреагировала на сексистские высказывания японского чиновника лишь спустя несколько дней.

«Слишком поздно. МОК, вы потеряли шанс встать на сторону женщин, когда заявили, что «дело закрыто», тем самым увековечив гендерную дискриминацию. Мы больше не будем поддерживать Олимпиаду. Увольте Мори сейчас же. Теперь Япония запомнится не Олимпиадой, а санкционированным сексизмом! Позор! Если вы на самом деле осуждаете его слова, то почему нет никаких последствий? Если я убью кого-нибудь, а потом просто принесу извинения, то разве меня освободят от ответственности за содеянное? Извинения Мори едва ли были искренними. Он причинил боль многим людям, а вы сейчас поддерживаете его. Увольте Мори», — пишет одна из активисток.

Too late. You lost your chance to stand with women when you said "case closed". By doing so you perpetuated gender discrimination by misogynists Mori, @Japan_Olympic, @jimin_koho and @keidanren. No longer will we support the Olympics #MoriResign #dontbesilent — bibi (@bibibicycle) February 9, 2021

So late. It was on 4 Feb. that IOC said the "issue closed" following the apology. The same attitude of the Japanese ruling party, LDP and JOC continue, 'apology accepted, no replacement necessary'. No respect for diversity+gender equality. #DontBeSilent #genderequality — H Tsuboi-Friedman (@HTsuboiFriedman) February 10, 2021

DSQ UNSPORTSMANLIKE CONDUCT



Relegate and Remove Mori, now.



Japan remembered not for Olympics, but sanctioned sexism!



DISGRACEFUL — The Road Not Taken (@PatricePendell) February 9, 2021