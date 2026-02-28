Размер шрифта
Туристов просят не выезжать в аэропорты Дубая до уточнения статуса рейса

АТОР: оператор аэропортов Дубая просит не приезжать до уточнения статуса рейса
Alexander Cornwell/Reuters

Оператор аэропортов Дубая Dubai Airports просит туристов воздержаться от поездки в аэропорты до получения актуальной информации по рейсам. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Оператор аэропортов Дубая Dubai Airports обратился к пассажирам с просьбой временно не приезжать в аэропорты Dubai International (DXB) и Dubai World Central – Al Maktoum (DWC) до получения актуальной информации по рейсам», — отмечается в публикации.

В компании отметили, что в приоритете у них операционная безопасность и благополучие пассажиров.

Также в АТОР заявили, что на данный момент часть рейсов отменена или задержана в связи с временным частичным закрытием воздушного пространства ОАЭ.

До этого сообщалось о нескольких взрывах в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Отмечается, что взрывы зафиксированы близ главного аэропорта города — международного аэропорта имени шейха Зайда.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее появилось видео из атакованного Ирана.

 
