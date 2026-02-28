Несколько взрывов произошло в столице ОАЭ

Несколько взрывов произошло в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что взрывы зафиксированы близ главного аэропорта города — международного аэропорта имени шейха Зайда.

Несколькими минутами ранее стало известно, что один человек получил несовместимые с жизнью травмы в результате падения обломков сбитой ракеты в Абу-Даби.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее отдыхающие в Абу-Даби россияне оказались в эпицентре работы ПВО.