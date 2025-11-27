На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведчук рассказал, что на Украине обсуждают эвакуацию больших городов

Медведчук: из-за риска отсутствия отопления на Украине обсуждают эвакуацию Киева
close
Виталий Аньков/РИА Новости

На Украине из-за рисков отсутствия отопления зимой обсуждается возможность эвакуации из Киева, Харькова и Одессы. Об этом РИА Новости рассказал бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он отметил, что обеспечивающие жизнедеятельность электроэнергия, газ и инфраструктура пребывают в катастрофическом положении. Поэтому на Украине сейчас идут дискуссии о возможной эвакуации больших городов, таких как Киев, Харьков, Одесса, Днепр (Днепропетровск).

Медведчук пояснил, что из-за отсутствия тепла может перестать функционировать вся городская инфраструктура.

15 ноября The New York Times сообщила, что украинский «Нафтогаз» потерял 60% мощностей из-за атак.

До этого эксперты посоветовали властям Киева подготовить план Б на случай полного отключения тепла и предупредили, что если в украинской столице не будет света в течение трех дней, ее необходимо будет эвакуировать. Также киевских коммунальщиков призвали отработать механизмы быстрого слива воды из труб и их наполнения, чтобы быстро реагировать на угрозу разрыва сооружений из-за мороза в отсутствие отопления.

Ранее в США оценили шансы на обеспечение Украины электричеством зимой.

