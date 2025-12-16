Следователи Подмосковья показали кадры из школы, где юноша напал на детей

Следователи показали кадры из одинцовской школы, в которой подросток напал на детей. Соответствующие кадры они опубликовали в официальном Telegram-канале.

Следователи тем временем продолжают работать на месте. На кадрах, опубликованных следователями, специалисты заходят в том числе и в кабинку туалета, где, судя по всему, переодевался школьник. На месте можно заметить одежду, медицинскую маску, ножницы и несколько пакетов.

Инцидент произошел утром 16 декабря. Ученик вошел в свою школу с ножом. В какой-то момент он напал на младшеклассника и ударил его лезвием, спасти пострадавшего не удалось. Также пострадал охранник, он находится в больнице.

Позже выяснилось, что при себе у юноши было взрывное устройство. Также у него обнаружили каску, которая была исписана экстремистскими лозунгами. Сам школьник, по данным СМИ, также был сторонником деструктивного молодежного течения.

