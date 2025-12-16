На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Очевидцы рассказали о первых минутах после поножовщины в школе Подмосковья

«Осторожно, Москва»: родители доставали детей из окон после нападения в школе
Кадр видео из соцсетей

Родители, прибывшие к школе в Одинцово через несколько минут после нападения подростка с ножом, пытались достать своих детей из окон. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Очевидцы рассказали, что все происходило очень быстро. Сначала на место происшествия прибыла полиция и скорая помощь. Затем из школы начали выводить детей. После стали приезжать родители учеников.

«Тех, кого не могли вывести через двери, пытались доставать через окна», — рассказали свидетели.

Инцидент произошел утром 16 декабря в школе подмосковного поселка «Горки-2» Одинцовского городского округа. Подросток пришел в учебное заведение в балаклаве и с ножом, ранив охранника, а также одного из учеников — ребенок не выжил. По факту случившегося возбужденоуголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний ученик девятого класса этой же школы. Его мотивы неизвестны. Кабинет, в котором он заперся с одним из учеников, взял штурмом спецназ.

Telegram-канал Baza сообщил, что нападавший был в футболке с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.

Ранее стала известна реакция отца подростка, напавшего на школу в Одинцово.

