На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Удмуртнефть» расширила энергоснабжение перспективных объектов нефтедобычи

«Удмуртнефть» ввела в эксплуатацию электрическую подстанцию Ельниково
true
true
true
close
Shutterstock

«Удмуртнефть» ввела в эксплуатацию двухтрансформаторную электрическую подстанцию Ельниково, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Подстанция классом напряжения 35 кВ обладает суммарноу установленной мощностью 32 МВА.

В компании отметили, что подстанция сможет обеспечить электричеством действующие и перспективные объекты нефтедобычи в Ельниковском месторождении.

Специалисты установили более мощные трансформаторы и внедрили систему онлайн-диагностики, чтобы контролировать работу оборудования в режиме реально времени и оперативно корректировать изменения.

Как рассказали в «Роснефти», до конца 2026 года на Ельниковском месторождении планируется построить 18 новых скважин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами