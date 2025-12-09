«Удмуртнефть» расширила энергоснабжение перспективных объектов нефтедобычи

«Удмуртнефть» ввела в эксплуатацию двухтрансформаторную электрическую подстанцию Ельниково, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Подстанция классом напряжения 35 кВ обладает суммарноу установленной мощностью 32 МВА.

В компании отметили, что подстанция сможет обеспечить электричеством действующие и перспективные объекты нефтедобычи в Ельниковском месторождении.

Специалисты установили более мощные трансформаторы и внедрили систему онлайн-диагностики, чтобы контролировать работу оборудования в режиме реально времени и оперативно корректировать изменения.

Как рассказали в «Роснефти», до конца 2026 года на Ельниковском месторождении планируется построить 18 новых скважин.