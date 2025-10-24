В Забайкалье открылась новая солнечная электростанция

На Быстре заработала первая солнечная электростанция «Норникеля», сообщает пресс-служба компании.

Мощность новой электростанции составляет 571 кВт. Всего на территории около 1 гектара установили более 1000 российских солнечных модулей, способных вырабатывать около 1 млн кВт/ч за первый год.

Теперь в дневное время электроснабжение в вахтовом поселке будет осуществляться от солнечной электростанции, а в ночное – от централизованного электроснабжения.

Как отметил вице-президент, руководитель Забайкальского дивизиона «Норникеля» Михаил Сальков, запуск собственной солнечной электростанции позволит повысить энергоэффективность и реализовать экологическую стратегию компании.

«Это наш флагманский проект по использованию возобновляемых источников энергии. Он позволит снизить косвенные энергетические выбросы парниковых газов и углеродный след продукции», — сказал он.

Проект на условиях ЕРС-контракта реализовала компания «Юнигрин Энерджи», которая выступила в качестве поставщика оборудования.

«В этой первой для заказчика солнечной электростанции мы воплотили все самые современные технологические решения. Здесь модули поворачиваются вслед за движением солнца, увеличивая выработку электроэнергии, а для их установки прямо на сопке применен уникальный фундамент», — рассказал директор департамента продаж РФ и СНГ «Юнигрин Энерджи» Александр Маслов.

Также на площадке установили метеостанцию, чтобы следить за погодными условиями. Если скорость ветра превысит допустимую норму, трекеры автоматически встанут в горизонтальное положение, чтобы минимизировать нагрузку на панели, избежать парусности и обеспечить лучшую продуваемость.