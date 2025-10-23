Илон Маск заявил о планах создать «армию роботов»

Маск хочет создать армию роботов Optimus и производить 1 млн моделей в год

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что в ближайшие годы рассчитывает создать армию человекоподобных роботов Optimus за счет ежегодного производства 1 млн моделей. Его слова приводит ТАСС.

«Мы построим линию производства для миллиона единиц Optimus. Надеюсь, производство начнется к концу следующего года», — сказал Маск.

Бизнесмен отметил, что основная сложность заключается в отсутствии у Tesla готовой производственной цепочки.

В октябре робот Optimus от Tesla совершил свой первый публичный выход на красной дорожке в Голливуде. В ходе мероприятия, приуроченного к премьере фильма «Трон: Арес», машина продемонстрировала актеру Джареду Лето элементы боевого искусства кунг-фу.

Tesla Optimus — это робот-гуманоид, созданный компанией Tesla. Он был впервые представлен на мероприятии AI Day 19 августа 2021 года. Рабочие прототипы робота показали 30 сентября 2022 года. Ожидается, что в продажу он поступит уже в 2026 году.

Ранее Илон Маск уволил инженера X за мнение, что он не интересен своим подписчикам.