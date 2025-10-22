Жителям Подмосковья напомнили о возможности продлить медрецепт с помощью телемедицины

Почти 1,5 млн электронных рецептов продлили в Подмосковье с помощью телемедицины

Почти 1,5 млн жителей Московской области продлили электронные рецепты с помощью телемедицины, рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Он отметил, что телемедицина помогает жителям экономить время, так как нет необходимости посещать поликлинику.

«Ему понадобится только доступ в Интернет и врач, после проведенной консультации, дистанционно продлит электронный рецепт», — рассказал Забелин.

Также о необходимости продления электронного рецепта на льготный лекарственный препарат в Подмосковье напоминает робот на основе искусственного интеллекта — Светлана. Она также предлагает записать пациента на телемедицинскую консультацию.