На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителям Подмосковья напомнили о возможности продлить медрецепт с помощью телемедицины

Почти 1,5 млн электронных рецептов продлили в Подмосковье с помощью телемедицины
close
Илья Питалев/РИА Новости

Почти 1,5 млн жителей Московской области продлили электронные рецепты с помощью телемедицины, рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Он отметил, что телемедицина помогает жителям экономить время, так как нет необходимости посещать поликлинику.

«Ему понадобится только доступ в Интернет и врач, после проведенной консультации, дистанционно продлит электронный рецепт», — рассказал Забелин.

Также о необходимости продления электронного рецепта на льготный лекарственный препарат в Подмосковье напоминает робот на основе искусственного интеллекта — Светлана. Она также предлагает записать пациента на телемедицинскую консультацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами