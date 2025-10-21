На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Молодежь Замбии поприветствовала участников Международного форума сотрудничества

Международный форум сотрудничества соберет более 2000 активистов в Москве
Владимир Астапкович/РИА Новости

Молодежь из Замбии поздравила участников предстоящего Международного форума сотрудничества со 100-летием народной дипломатии, сообщили в пресс-службе форума.

В ходе акции в Русском доме в Лусаке под звуки африканского барабана прозвучали строки из известной песни «Мы желаем счастья вам!».

Представительница замбийской молодежи во время подключения к тематической пресс-конференции напомнила, что в октябре исполнится 61 год независимости Замбии.

«СССР первым признал наш суверенитет и стал выстраивать дипломатические отношения с Республикой Замбией. Советский Союз, а затем и Россия всегда поддерживали нашу страну в области медицины, строительства, сельского хозяйства и образования. Мы с радостью поздравляем Россотрудничество и другие организации, поддерживающие развитие народной дипломатии», — заявила она.

Отмечается, что 26 и 27 октября более 2000 активистов из 60 стран мира встретятся в Москве для обсуждения общих вызовов человечества и путей их решения. Мероприятие пройдет в национальном центре «Россия». Основные темы форума включают взаимодействие в сфере культуры и науки, спортивную и экономическую дипломатию, сохранение исторической правды, 80-летие Великой Победы, борьбу с неонацизмом и неоколониализмом, а также преодоление социального неравенства.

«К нам со всего мира приедут люди, которые строят мосты не между государствами, не между властями, а именно между народами. В эпоху осложненных отношений между странами, в период самой крупной конфронтации со времен Второй мировой войны нам жизненно необходимо вновь обратить свой взор на институт народной дипломатии, институт диалога между людьми, между культурами», – заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

На пресс-конференции также выступили Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Алексеевич Древаль, писательница и литературовед из Индии Ачала Моулик, а также ректор Шандуньского университета Китая Сунь Чэнву.

