В России хотят ввести доступ по паспорту к контенту 18+ в интернете

В ОП предложили ввести идентификацию для доступа к контенту 18+ в интернете
Jens Honore/Global Look Press

В России следует внедрить обязательную идентификацию с использованием паспортных данных для доступа к онлайн-контенту, предназначенному для взрослой аудитории (18+). Такую точку зрения высказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в интервью РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что существенная доля подростков в России имеет свободный доступ к материалам с маркировкой «18+», включая видеоролики блогеров, содержащие нецензурную брань, сцены насилия и пропаганду девиантного поведения. По мнению Машарова, это способствует формированию у молодежи неправильных моделей поведения, размыванию моральных ценностей и утрате культурных ориентиров.

«Что можно этому противопоставить, чтобы исправить ситуацию, выровнять психологическое состояние еще неокрепших умов — это определить, что контент с маркировкой 18+ может быть доступен для российских пользователей лишь после идентификации через паспорт, водительские права, банковские данные», — пояснил Машаров.

Он добавил, что прогресс в сфере технологий неизбежен, однако меры по обеспечению защиты несовершеннолетних и созданию безопасной онлайн-среды должны быть реализованы незамедлительно.

Ранее сообщалось, что россияне старше 55 лет стали дольше сидеть в интернете.

