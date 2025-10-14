На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Внедрение ИИ позволило поддержке Альфа-Банка работать удаленно

Более 70% команды поддержки Альфа-Банка перевели на «удаленку» благодаря ИИ
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Внедрение платформенных решений и искусственного интеллекта (ИИ) позволило перевести более 70% команды поддержки Альфа-Банка на удаленный формат работы, сообщает пресс-служба банка.

В Альфа-Банке отметили, что сотрудники из любых городов России смогут совмещать работу в поддержке банка с учебой или основным местом работы.

Альфа-Банк предлагает смены продолжительностью от одного часа, а также подростки от 14 лет могут консультировать сверстников по молодежным продуктам банка.

В банке рассказали, что все сотрудники, работающие удаленно, проходят тщательное дистанционное обучение с помощью универсальной платформы.

Всего на данный момент система обучения в банке включает в себя более 160 траекторий и более 1000 единиц разного образовательного контента.

В Альфа-Банке отметили, что ежемесячно к команде банка присоединяются около 200 новых сотрудников.

«Запуск домашнего контактного центра позволил дать людям удобный график и возможность работать в то время, когда им это удобно. Без привязки к определенному городу или офису. При этом мы формируем колоссальный кадровый резерв, который абсолютно готов к работе в банке на различных направлениях от инвестиций до эквайринга», — рассказал главный операционный директор Альфа-Банка Нино Кодуа.

