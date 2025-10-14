На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Епископ подал в отставку, когда стало известно про 17 его любовниц

OC: в Перу епископ подал в отставку после скандала с любовницами
Перуанский епископ Сиро Киспе Лопес подал прошение об отставке папе Римскому Льву XIV после того, как Ватикан завершил расследование, выявившее его тайные отношения с несколькими женщинами одновременно, пишет Oddity Central.

51-летний священнослужитель, руководивший епархией в Перу, подозревается в том, что имел до 17 любовниц. Несмотря на отрицание обвинений и заявления о «клеветнической кампании темных сил», Лопес подал заявление об уходе почти на два десятилетия раньше установленного возраста для отставки католических епископов.

Как отмечают СМИ, история получила развитие после конфликта между предполагаемыми любовницами епископа. Одна из них, монахиня, из ревности передала сведения о его отношениях другой женщине, что привело к публичному скандалу.

Несмотря на отрицания, представленные доказательства — в том числе фотографии, переписка и свидетельские показания — вынудили священнослужителя подать в отставку.

Ранее в сети осудили пастора, повелевшего прихожанину отказаться от своей земли в пользу Бога.

