В Москве рассказали о методах внедрения брендов в культурный код

«Афиша» и СберСеллер провели презентацию для партнеров и рекламодателей, в рамках которой рассказали, как сделать бренд частью культурного кода, сообщает пресс-служба компании.

«Афиша» — это не инструмент в медиамиксе, а новая глубина коммуникации», — отметил генеральный директор «Афиши» Евгений Сидоров.

Он добавил, что досуг является редкой «эмоциональной валютой» современности.

На мероприятии выступили различные артисты, среди которых Найк Борзов и DJ Zyomka.

Также Сидоров рассказал, что 87% россиян считают досуг важнейшей частью жизни, но удовлетворены им, по его словам, лишь 15%.

«Почти половина (46%) признает: им не хватает ярких впечатлений. Особенно это характерно для студентов, молодых женщин и семей с детьми», — добавил Сидоров.