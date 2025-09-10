На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье обсудили применение ИИ в энергетической отрасли

Воробьев: важно найти умные решения для модернизации электросетевого хозяйства
Пресс-служба правительства и губернатора Московской области

На фоне растущего энергопотребления важно найти умные решения и рассмотреть предложения регионов и ресурсоснабжающих организаций России, а также поправки в федеральные законы, направленные на модернизацию всего электросетевого хозяйства. Об этом на стартовавшем в Подмосковье межрегиональном энергетическом форуме с международным участием «Решения для нового технологического уклада» заявил глава Московской области Андрей Воробьев.

На площадке форума собрались лидеры энергетической отрасли, научных центров, профильных вузов и техникумов из Москвы, Подмосковья, а также Белгородской, Калужской, Кемеровской, Мурманской, Тульской и Ярославской областей и Краснодарского края. Кроме того, в мероприятии принимают участие эксперты из Республики Беларусь и Китая.

На полях форума губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, министр энергетики России Сергей Цивилев и гендиректор и председатель Правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили обеспечение технологического суверенитета, модернизацию энергосетевого хозяйства, подготовку кадров и применение искусственного интеллекта в отрасли.

«Московская агломерация с точки зрения энергетики — одна из самых продвинутых. Я считаю, что все инновации, которые вы разработали, все те программы, которые применяются в Московской области, должны детально изучаться и максимально продвигаться во всех регионах», — отметил Цивилев.

Одной из ключевых тем форума также стало подключение к сетям новых коттеджных поселков. Отмечается, что сетевые организации часто сталкиваются с проблемой отсутствия технологических коридоров для строительства линий электропередачи и участков для установки трансформаторных подстанций.

В качестве решения предложено на этапе утверждения проекта межевания территории для небольших участков (до 20 га) обязать владельцев предоставлять схемы инженерных коммуникаций, для участков свыше 20 га — заключать договор комплексного развития территории. Это позволит людям, которые покупают земельные участки под строительство домов, избежать риска и не остаться без коммуникаций.

Также среди предложений — возможность подачи коллективных заявок на технологическое присоединение — чтобы можно было объединяться для подключения смежных участков.

