Хоккейный клуб ЦСКА поздравил главу «Роснефти» с юбилеем

Коллектив хоккейного клуба ЦСКА поздравил с 65-летним юбилеем главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Поздравление опубликовано в Telegram-канале клуба.

Коллектив хоккейного клуба особо выделил эффективность работы Сечина на посту главы «Роснефти» и отметил, что она позволяет успешно справляться со сложными задачами и вызовами в области развития энергетической отрасли страны.

Также клуб поблагодарил главу «Роснефти» за большое внимание к социально значимым проектам и поддержку массового и профессионального спорта, в том числе хоккея.

Клуб добавил, что за последние несколько лет добился благодаря вовлеченности Сечина в жизнь ЦСКА больших успехов.

«Успехи эти велики — три Кубка Гагарина, четыре титула чемпиона России, золотые медали, завоеванные командами системы — «Звездой» и «Красной Армии», многочисленные победы воспитанников Хоккейной школы ЦСКА в первенствах Москвы и России», — рассказали в клубе.