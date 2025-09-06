На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Роснефть» разыграла автомобиль в честь запуска программы лояльности в Оренбурге

«Роснефть» запустила бонусную систему «Семейная команда»
true
true
true
close
Lada Sport ROSNEFT

В Оренбурге прошел розыгрыш автомобиля, организованный «Роснефтью» в честь запуска программы лояльности «Семейная команда», сообщает пресс-служба компании.

Бонусная программа теперь доступна на 89 АЗС «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти») в регионе. Отмечается, что программа действует уже более чем на 2000 заправочных станций по всей стране.

В компании уточнили, что программа позволяет участникам экономить при заправке и покупках в магазинах и кафе сети «Роснефть». До конца 2025 года новые участники получают 100 баллов за первую покупку от 1000 рублей. Накопленные при расчетах на АЗС и у партнеров программы баллы можно использовать для оплаты топлива или товаров.

Чтобы принять участие в розыгрыше автомобиля, необходимо было победить в радиовикторине, которая проводилась ежедневно с 18 августа по 5 сентября. По итогам викторины 22 финалиста были приглашены на церемонию, прошедшую на флагманской АЗС «Башнефти» в Оренбурге.

Главным победителем стала Татьяна Сайфуллина из Оренбурга. Она получила новый автомобиль LADA Granta. Все остальные финалисты также не остались без награды: им вручили карты «Семейной команды» с начисленными баллами.

На мероприятии присутствовали пилот команды Михаил Митяев и руководитель команды в классе «Супер-продакшн», шестнадцатикратный чемпион России Кирилл Ладыгин. Гости смогли пообщаться со спортсменами, узнать об их предпочтениях в выборе автомобилей и способах ухода за ними.

Посетители церемонии также могли участвовать в фото- и автограф-сессиях, попробовать свои силы на симуляторе гоночного автомобиля команды Lada Sport Rosneft и посоревноваться со звездами автоспорта на виртуальной трассе.

