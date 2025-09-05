На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам напомнили об опасности бесплатных VPN

В РОЦИТ назвали бесплатные VPN источником угроз
true
true
true
close
Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Несмотря на огромное количество прецедентов, многие продолжают искать бесплатные VPN, забывая, что они должны чем-то окупаться. Об этом, комментируя информацию о том, что расширение FreeVPN.One для Google Chrome, отмеченное галочкой «верифицировано», оказалось шпионским инструментом, рассказал эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты» Олег Капранов

«Доходит до абсурда: некоторые покупают отдельный телефон из-за фейков о мессенджере, но на личный гаджет без раздумий ставят программы, которые снимают скриншоты с паролями и перепиской. Проще поверить в миф о «тотальной слежке», чем заметить тихую утечку данных», — сказал он.

По его словам, этим и пользуются разработчики, которые голословно обещают защиту, а на деле превращают устройство в источник информации для последующей продажи. И пока человек не столкнется с последствиями установки таких приложений напрямую, такие схемы будут жить и множиться».

Эксперт РОЦИТ Антон Белый подчеркнул, что случай с FreeVPN.One показывает лишь вершину айсберга.

«Мы не знаем, сколько аналогичных приложений сегодня остается в официальных магазинах и когда именно они активируют скрытые функции», — отметил он.

По его словам, проблема заключается в том, что любой сервис, даже выглядящий надежно, может встроить бэкдор под предлогом «повышения защиты».

«Даже независимый аудит и проверки не дают полной гарантии: после прохождения контроля разработчик способен выпустить обновление с совершенно другими механизмами. Поэтому ни один подобный сервис не заслуживает доверия», — заключил эксперт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами