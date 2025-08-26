На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два мигранта изнасиловали женщину в одном из дворов Череповца

В Череповце мигрантов заподозрили в групповом изнасиловании женщины
Depositphotos

В Череповце двоих мигрантов задержали по подозрению в изнасиловании женщины во дворе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 23 августа во дворе одного из домов города. Двое иностранных граждан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на женщину и изнасиловали ее. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемых 25 августа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ — изнасилование группой лиц по предварительному сговору.

В настоящее время продолжаются следственные действия с участием подозреваемых, проверяется законность их пребывания на территории России. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Липецке мужчина напал на пенсионерку на улице и изнасиловал.

