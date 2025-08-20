На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родители не пускали сына домой и заставляли искать деньги и еду для семьи

Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане на улице заметили 14-летнего юношу, который ночевал на улице. Об этом сообщает Orda.kz.

Как рассказали жители Атырау, школьник живет с пьющей матерью, безработным дядей и трехлетней сестрой. В квартире нередко бывают гости в состоянии алкогольного опьянения.

По словам соседей, подростка заставляли искать еду и деньги, без «добычи» его не пускали домой. При этом молодой человек ходил в школу, но всегда выглядел голодным и измученным.

После того, как информация о произошедшем появилась в соцсетях, полицейские сообщили об изъятии обоих детей из семьи.

Сотрудники МВД также рассказали, что за год до этого инцидента родителей брата и сестры уже привлекали к ответственности, так как они не справлялись со своими обязанностями по воспитанию детей.

На данный момент сотрудники профильных ведомств готовят необходимые материалы для специальной комиссии, которая будет заниматься вопросом о лишении пары родительских прав.

Ранее в Иваново женщина швырнула об асфальт двухлетнюю дочь и попала под проверку.

