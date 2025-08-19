В Подмосковье врачи достали пулю из сердца подростка

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье спасли подростка с пулей в сердце
Министерство здравоохранения Московской области

Хирурги детского клинического центра имени Рошаля оказали помощь 16-летнему подростку, который получил пулевое ранение сердца во время игры. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Подросток был доставлен в медицинское учреждение с проникающим ранением грудной клетки. 16-летний юноша получил пулю в сердце во время неосторожной игры с пневматическим ружьем. Состояние пациента требовало немедленного хирургического вмешательства.

«Инородное тело мигрировало в опаснейшую зону — между легочными венами у задней поверхности предсердия. Мы выполнили малоинвазивную операцию со вскрытием перикарда, работая буквально в миллиметрах от жизненно важных структур», — рассказал заведующий отделением детской хирургии № 2 Никита Степаненко.

Пулю удалось успешно извлечь, спустя некоторое время состояние пациента стабилизировалось. Подросток выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Саратове мужчина едва не отрезал себе руку бензопилой.

