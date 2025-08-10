На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК показал фото из квартиры в Екатеринбурге, где мать убила двоих детей

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после убийства двоих детей
СУ СК России по Свердловской области

В Ленинском районе Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних детей матерью, женщина свела счеты с жизнью. Об этом сообщает СУ СК РФ Свердловской области.

Следователи осмотрели квартиру в многоэтажке по улице Бардина, где утром 10 августа были обнаружены тела двоих малолетних детей и их матери. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. По версии следствия, женщина расправилась со своими детьми и совершила суицид. По данным Ura.ru, соседи хорошо отзываются о семье, известно, что тревогу забила мать погибшей.

«Когда бабушка открыла жилище своими ключами, перед сотрудниками полиции предстала жуткая картина, словно из фильма ужасов: убитые малыши лежали на детской кровати, а тело их матери находилось на кухне, на полу. Визуальный осмотр квартиры показал, что следов ограбления и хищения ценностей не обнаружено», — рассказал подробности глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее петербурженка заколола ножом трехлетнего сына и наложила на себя руки при подруге.

