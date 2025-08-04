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В Ленобласти предложили расширить просеки у ЛЭП

Губернатор Дрозденко: увеличение просек у ЛЭП повысит надежность энергоснабжения
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Telegram-канал Админка Ленобласти

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко поручил направить в Госдуму законодательную инициативу по увеличению ширины полосы отвода энергетической инфраструктуры 6-10 кВ с 10 до 20 метров. Как сообщила пресс-служба администрации региона, мера в случае одобрения позволит существенно повысить надежность энергоснабжения поселений Ленобласти и снизить количество аварий более чем на 10%.

В администрации уточнили, что решение принято на основе анализа специалистов ТЭК области: они изучили причины аварий в подаче электроэнергии в регионе и опыт белорусских коллег по снижению аварийности. Подчеркивается, что в Республике Беларусь действует более гибкий механизм расчистки и расширения охранных зон линий электропередач.

В комитете по ТЭК Ленинградской области добавили, что нормативы охранных зон несколько раз менялись и нуждаются в актуализации. Их предлагается расширить до нормативного расстояния.

«Вопрос находится в сфере федерального регулирования, но уверен, регионы поддержат — мера напрямую увеличит надежность энергоснабжения жителей», — сообщил Александр Дрозденко.

На данный момент в утвержденной ИПР ПАО Россети Ленэнерго предусмотрено расширение просек в объеме 1416,95 га на 2025 год и 660,9 га — на 2026-й. Эти цифры предлагается изменить на 1934 га и 1300 га соответственно. Также комитет намерен продолжить совместную работу с Комитетом по природным ресурсам Ленобласти по упрощению процедуры согласования вырубки деревьев в границах охранной зоны.

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